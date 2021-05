Mensen die zijn geboren in 1974 of 1975 kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een vaccinatie. Wil jij het direct weten als je aan de beurt bent voor een coronaprik? Meld je dan hieronder aan door op de tag met jouw geboortejaar te klikken. Je krijgt een melding als je een afspraak mag maken via deze website. Je hoeft in dat geval niet te wachten tot je een uitnodiging hebt ontvangen.

Zo gaat het vaccineren in Nederland In Nederland zijn nu ruim 8,5 miljoen prikken gezet.

Vier vaccins in gebruik: Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen.

Een vaccinatie verkleint de kans dat je ziek wordt.

Ook maakt vaccinatie de kans dat je het virus overdraagt kleiner.

Vaccins lijken nog steeds bescherming te bieden tegen varianten.

Lees hier meer over de effectiviteit van vaccins.

Geboren in 1976 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1977 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1978 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1979 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1980 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1981 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1982 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1983 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1984 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1985 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1986 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1987 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1988 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1989 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1990 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1991 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1992 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1993 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1994 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1995 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1996 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1997 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1998 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 1999 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 2000 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 2001 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent

Geboren in 2002 Volgen Ontvang een melding als je aan de beurt bent