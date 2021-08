Volgens de recentste cijfers van het RIVM is inmiddels zo'n 71 procent van de volwassen Nederlanders volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het demissionaire kabinet hoopt dat dat cijfer eind september richting de 85 procent gaat. Hebben we vanaf dat moment ook weer zicht op het 'oude normaal'?

"Als we eind september rond die 85 procent zitten, kunnen we gaan denken aan de terugkeer naar normaal. Daar moeten we uiteindelijk ook naar terug, niemand wil dat de maatregelen langer duren dan nodig is", aldus Patricia Bruijning, die als kinderarts-epidemioloog verbonden is aan het UMC Utrecht.

Ook Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), denkt dat de vaccinatiegraad eind september afdoende is en ook niet meer significant zal stijgen.

"Inmiddels heeft iedereen die zich wil laten vaccineren ook de kans gekregen om een afspraak te maken. Wie in september nog niet gevaccineerd is, gaat dat waarschijnlijk ook niet meer doen. In sommige wijken komt de vaccinatiegraad niet eens boven de 30 procent uit."

Mariet Feltkamp, als medisch viroloog en associate professor verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), sluit zich daarbij aan. "Er zijn mensen die zich simpelweg niet willen laten vaccineren, dat zie je in bepaalde wijken en dorpen. Daar kunnen dan weer lokale uitbraken ontstaan, die zijn gekoppeld aan lage vaccinatiebereidheid."

Ook Niesters meent dat regionale uitbraken niet tegen te houden zijn. Desondanks ziet hij niets in bijvoorbeeld een vaccinatieplicht. "In Nederland is alles vrijwillig, het woord verplicht bestaat hier eigenlijk niet. Bovendien is er ook een groep die zich om medische redenen niet kán laten vaccineren. Dat risico blijft, zelfs met een plicht."

Derde prik pas later, en alleen voor kwetsbaren

Feltkamp zou een eventuele derde prik voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een onderliggende medische aandoening, een goed idee vinden. "Maar dat besluit hoeft niet automatisch voor de hele bevolking te gelden, dat lijkt mij niet nodig. In elk geval niet zo lang we met de huidige varianten te maken hebben."

Ook Bruijning vindt een extra prik voor specifieke kwetsbare groepen een goed idee, maar niet voor de hele bevolking. Dan moet eerste prioriteit gegeven worden aan plekken op de wereld waar de vaccinatiegraad nog laag is. "De duur van de bescherming is tot nu toe goed, dus er is geen aanleiding om die derde prik snel te geven, zeker niet nu er wereldwijd nog een vaccinschaarste is."

Het opkrikken van de vaccinatiegraad in armere landen heeft ook tot gevolg dat varianten minder makkelijk de kop opsteken. "Hoe meer het virus rondgaat, hoe groter de kans op het ontstaan van varianten", aldus Bruijning. "Het is ook in ons eigen belang dat het virus elders onder controle gebracht wordt."

Feltkamp: "We kunnen het ontstaan van nieuwe varianten niet uitsluiten, er zijn plekken op de wereld waar de populatie nog verre van immuun is. Ook daar moet de vaccinatiegraad zo hoog zijn, dat de kans op varianten verkleind wordt. Naarmate je minder replicatie en circulatie van het virus hebt, neemt de kans op varianten ook af. Het is mogelijk dat vaccins ook bescherming bieden tegen varianten die we nu nog niet kennen."

Niet bij ieder kuchje naar een testlocatie

Als de vaccinatiegraad verder stijgt, neemt de noodzaak van massaal testen af. In hoeverre er na september nog veel coronatests moeten worden afgenomen, hangt volgens Feltkamp af van hoeveel zicht we op het virus willen houden.

"Wil je precies alles weten, of laat je het op zijn beloop zolang de ziekenhuizen het aankunnen? We hebben nog nooit een epidemie zo nauwkeurig gevolgd. Daar kan je mee doorgaan, maar dat moet afgewogen worden tegen andere zaken."

Een bijkomende factor is het naderende griepseizoen, dat vorig jaar nauwelijks invloed had door de maatregelen. "Als iedereen zich dan bij ieder kuchje moet laten testen, wordt het wel erg druk op testlocaties", aldus Niesters.

Ook Feltkamp wijst erop dat mensen tijdens het griepseizoen andere virussen zullen oplopen als de maatregelen worden afgeschaald. "Het testen op corona was massaal en laagdrempelig, omdat mensen bang waren voor het virus. Ondanks dat er weer veel gehoest zal worden, verwacht ik dat na de vaccinaties mensen niet meer bij elk kuchje direct naar de teststraat rennen."

Bruijning: "Natuurlijk is corona niet vergelijkbaar met de griep. We moesten er meer zicht op houden, omdat het nieuw was. Als mensen eenmaal massaal immuun zijn doordat we ze gevaccineerd hebben wordt de situatie anders en gaat het coronavirus qua ziekte-ernst meer lijken op een griepvirus. Er is veel voor te zeggen om dan monitoring minder intensief te doen, en vergelijkbaar met hoe we dat voor de griep doen. Dat betekent dat je iedereen test die in het ziekenhuis komt en eventueel ook bij de huisarts, maar dus niet meer bij ieder kuchje."

Volgens Niesters is het testen van terugkerende vakantiegangers een van de laatste hordes in het testbeleid. "Dan weten we dat het virus niet van buiten naar Nederland wordt gebracht."

Maatregelen gefaseerd afschalen

Niesters, Feltkamp en Bruijning zijn het er roerend over eens dat de laatste maatregelen pas kunnen worden losgelaten bij een afdoende vaccinatiegraad.

"Ik verwacht dat het nog wel een maand of twee duurt voordat ook de basisregels losgelaten kunnen worden", zegt Niesters. "Op een gegeven moment moet je die ook wel loslaten, want het virus gaat nooit meer helemaal weg. De vraag is alleen wanneer je dat risico wil nemen."

Ook Feltkamp ziet het einde van de maatregelen rap dichterbij komen. "Afstand houden, of mondkapjes dragen als dat niet lukt, werkt nu goed, er komen geen grote uitbraken bij. Maar dat kan je niet eindeloos doorvoeren."

Feltkamp is voorstander van een meer stapsgewijze aanpak. "Gefaseerd afschalen, dus niet zoals in juli alles tegelijk loslaten. Bijvoorbeeld eerst de mondkapjes eraf en de 1,5 meter nog even aanhouden. Als er dan weer een uitbraak is, weet je ook beter waar dat aan ligt."

Ook Bruijning dringt aan op een gefaseerde afschaling van de maatregelen. "Je kunt niet alles tegelijk loslaten, dat moet echt stapje voor stapje. Het is aan de politiek om te bepalen wat prioriteit heeft."

Heropening onderwijs nauwlettend gevolgd

Donderdag lekte uit dat het hoger onderwijs in het nieuwe collegejaar waarschijnlijk weer vrijwel volledig open kan, zonder de anderhalvemeterregel. Niettemin is het onderwijs voor virologen een voorname bron van zorgen.

"Omdat veel studenten aan de start van het schooljaar nog niet volledig gevaccineerd zijn", aldus Niesters. "Ze kunnen via de school wel gratis zelftests krijgen, maar volgens mij valt dat een beetje tegen."

Ook Feltkamp ziet in het onderwijs nog de nodige risico's. "Zeker waar de vaccinatiebereidheid onder scholieren en hun ouders laag is, brengt dat risico's met zich mee. Jonge mensen kunnen ook te maken krijgen met langdurige covid, dus we moeten de scholen goed in de gaten houden."

Bruijning denkt echter dat de combinatie van de nog altijd stijgende vaccinatiegraad en het blijven testen van scholieren ervoor zorgt dat de heropening van het onderwijs niet zal leiden tot grote uitbraken.

"Uit ons onderzoek blijkt dat op scholen zelfs een relatief beperkte vaccinatiegraad toch een behoorlijk remmend effect heeft op de besmettingen. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe groter het effect."

Wat hebben we geleerd?

Het belangrijkste gevolg van de coronacrisis is volgens de medisch experts dat Nederland doordrongen is geraakt van de eigen verantwoordelijkheid. De grote evenementen, die waarschijnlijk de laatste stap zullen zijn, zullen daarom een laatste test worden in hoeverre Nederland klaar is voor een leven na corona.

"Als zo meteen de GP van Zandvoort (5 september, red.) doorgaat, wordt dat een van de evenementen waar iedereen naar kijkt", aldus Niesters. "Daar komen over een heel weekend honderdduizend mensen bij elkaar. Als dat leidt tot uitbraken, dan slaan we onszelf voor het hoofd."

Feltkamp denkt dat het toestaan van grote binnenevenementen de laatste stap zal zijn. "Binnen is nog altijd risicovoller dan buiten, maar het risico ligt vooral in de schaal van die evenementen. Aan de andere kant valt dat risico mee als iedereen gevaccineerd is. Het volledig blijven schrappen van die evenementen zal niet zo doorgaan. De uitdaging is wanneer je die stap durft te zetten."

Bruijning: "Misschien is het verstandig als we voor zulke grote evenementen nog even iedereen blijven testen voor toegang. Het blijft hoe dan ook belangrijk dat we vasthouden aan het mantra 'thuisblijven bij klachten', ook bij andere virussen dan corona. Ik denk dat we met zijn allen de afgelopen maanden hebben leren beseffen dat we daarvoor verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is een harde leerschool geweest, maar dit blijft hopelijk wel hangen."