Vijftigplussers hebben een grotere kans dan jongeren om dermate ziek te worden van het coronavirus, dat ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Toch zijn zo'n miljoen vijftigplussers nog steeds niet volledig gevaccineerd. En dat is niet de enige groep die een half jaar na de start van de vaccinatiecampagne nog steeds een verhoogd risico heeft op ernstige COVID-19.

Vijftigplussers: vaccinatiegraad hoog, maar ook nog veel ongevaccineerden

Bijna 90 procent van de mensen die sinds het uitbreken van COVID-19 op de intensive care heeft gelegen, was vijftig jaar of ouder. Vaccinatie maakt de kans op ernstige COVID-19 niet nul. Maar de kans dat je na volledige vaccinatie nog zo ernstig ziek wordt dat je naar het ziekenhuis moet, wordt door vaccinatie wel veel kleiner.

De vaccinatiegraad onder vijftigplussers is inmiddels relatief hoog. 84 procent van de personen in deze leeftijdsgroep is volledig gevaccineerd, terwijl van alle volwassenen nu 71 procent volledig gevaccineerd is.

Dit betekent dus ook dat ruim een miljoen vijftigplussers niet volledig zijn gevaccineerd. Hoeveel van deze mensen er bewust voor hebben gekozen zich niet te laten vaccineren en dat ook niet van plan zijn, is niet bekend.

Het aantal vaccinaties in deze groep stijgt nog maar een beetje. In de afgelopen week zijn er door de GGD bijna 70.000 eerste prikken en ruim 50.000 tweede prikken gegeven aan personen ouder dan vijftig jaar. In totaal zette de GGD vorige week bijna 700.000 coronaprikken.

Mensen met een medische indicatie: onbekend hoeveel zich niet laten vaccineren

Mensen met een medische indicatie, zoals diabetes of een longaandoening, hebben ook een grotere kans op ernstige COVID-19. In totaal hebben ruim een half miljoen mensen van tussen de achttien en vijftig jaar zo'n medische indicatie.

Hoe hoog de vaccinatiegraad is bij mensen met een medische indicatie, weten we niet. Het RIVM zegt tegen NU.nl hier geen cijfers over te hebben. Een woordvoerder van Ieder(in), een organisatie voor mensen met een chronische ziekte of een beperking, vertelt aan NU.nl dat de vaccinatiebereidheid onder mensen met een kwetsbare gezondheid hoog is. Net zoals in de rest van de samenleving. "Wat dat betreft lijkt er geen opvallend verschil te zijn."

Mensen bij wie vaccins (mogelijk) niet goed werken

Ieder(in) maakt zich vooral zorgen om kwetsbare mensen die niet gevaccineerd kunnen worden en mensen waarbij het vermoeden is dat vaccins minder goed werken. Jonge kinderen met een chronische ziekte kunnen bijvoorbeeld niet gevaccineerd worden. Bij mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, zijn er bijvoorbeeld zorgen of de coronavaccins wel voldoende bescherming bieden, vanwege de medicijnen die deze groep slikt.

"Mensen uit deze groepen wonen vaak thuis in isolement uit angst om besmet te raken en ze zien soms heel weinig mensen, waardoor ze ook sociaal geïsoleerd raken. Met nieuwe versoepelingen kan dit probleem juist nog groter worden. De overheid weet niet precies hoe groot deze groep is en hoe het nu met hen gaat."

Ook de Nierstichting ziet dat er veel zorgen en vragen zijn bij patiënten bij wie het coronavaccin mogelijk onvoldoende werkt. "Sommige mensen geven ook aan dat hun situatie nu juist moeilijker is geworden, omdat anderen niet beseffen dat ze nog steeds gevaar lopen."

In Nederland slikt volgens een schatting van het RIVM ongeveer 3 procent van de volwassenen medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. Dat zijn dus ongeveer 400.000 mensen. Het is op dit moment nog onduidelijk of de coronavaccins bij onder anderen deze groep voldoende effect hebben en of zij mogelijk baat hebben bij een derde prik. Hier wordt onderzoek naar gedaan.