Kauwgom: dikmaker of vetverbrander?

Kauwgom slik je niet door, dus slecht kan het niet voor je zijn, toch? Je vergist je: een stuk kauwgom bevat meer calorieën dan je denkt, zelfs als je het niet doorslikt. Zeker als je bij elkaar optelt wat je binnenkrijgt op de lange termijn.

Suikervrije kauwgom bevat 2 tot 5 calorieën per stuk, wat op zich niet veel is. Maar je houdt het zelden bij één. Metro berekende dat je over een jaar genomen tussen 1.344 en 3.360 calorieën weg kauwt op basis van twee suikervrije kauwgompjes per dag.

Kies je voor de volle suikervariant, tel er dan 5 calorieën per stuk bij op. Daardoor bevat ieder kauwgommetje tussen de 7 en 10 calorieën. Omgerekend kom je dan op zo’n 6.720 calorieën per jaar: een behoorlijk verschil.

Kauw je slank

Maar geen paniek: je verbrandt meer dan dat je binnenkrijgt. Een rekensommetje vertelt ons dat we 11 calorieën per uur verbranden met het kauwen op kauwgom.

Het klinkt niet veel, maar als je dagelijks vier uur op een kauwgom kauwt, verbrand je ongeveer 308 calorieën per week. Dat komt neer op 1.232 per maand en 14.784 calorieen per jaar. Alleen door het kauwen op kauwgom!

Kauw je tanden schoon

Volgens online tijdschrift Plos One is suikervrije kauwgom niet schadelijk voor het gebit. Sterker nog: het zou zelfs bijdragen aan het behoud van een goede mondgezondheid.

Éen suikervrij kauwgompje kan tot 100 miljoen bacteriën verwijderen uit je mond in slechts 10 minuten. Na die 10 minuten is het wel beter om je kauwgom weg te gooien, omdat je anders bacteriën verspreidt in plaats van verwijdert.

