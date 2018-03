De stiltes in zijn woorden

Obama kan oorverdovende stiltes laten vallen. Dan kijkt hij even verlegen naar zijn schoenen alsof hij net zijn vrouw ten huwelijk gevraagd heeft. Of hij legt zijn hand aan zijn kin alsof hij nadenkt. Uitgebalanceerd. Zwaaien kun je leren. Lopen als een staatsman ook. Charisma is echter datgene dat je tussen je woorden door doet. Glimlachen is het belangrijkst.

Obama. Hij geeft hoop. Maar toch. Waar zou hij zijn als hij niet de opvolger wordt van George Bush. De huidige president is een Amerikaan, een Texaan, een provinciaal met een hoed. Bij zo'n cowboy heb je al snel het gevoel dat Obama Jezus Christus is.

Tango

Het zijn golfbewegingen. De orakels komen altijd in paren. Kennedy en Luther King. Thatcher en Reagan. Clinton en Blair. Zoals een tango. Hard, liefdevol en stromend van de endorfine. Prachtige woorden spraken ze.

I have a dream. Tear down this wall. I did not have sex with that woman. Maar ook bij deze mastodonten is het gesproken woord van ondergeschikt belang. Het gaat om de beweging. Om die glimlach van Toni Blair. Om die wenkbrauw van Margret Thatcher. Dat zijn de doorslaggevende factoren voor succes.

Vrede

Barack Obama heeft dat. Woorden. Tronie. En gebaren. Maar voor de rest? Als je je emotie uitschakelt, zie je dan nog steeds een leider? Change. We willen het allemaal. Een nieuwe wereldorde. Nee, sterker nog: vrede.

Uiteindelijk blijft het toch Amerika dat hij moet leiden. Een land met religieuze fanaten. Met een heilig ontzag voor huiselijke wapens. Met een superioriteitsgevoel dat elke andere mening wegwuift. Met een juryrechtspraak die O. J. Simpson vrijspreekt. Dat is Amerika. Dat verander je niet met een geile glimlach.

Tegenstanders

Vandaag zit hij in Parijs te knuffelen met Nicolas Sarkozy. Dat wordt niets. Twee matadors die dezelfde stier berijden, maakt het schouwspel niet mooier, eerder vermoeiend. Obama heeft tegenstanders nodig. Dat moeten oudere, verzakte, verzuurde mannen zijn.

Daarom verschijnt Obama morgen geheel onverwacht op het Zeeuwse strand om met Jan Peter en Bianca een broodje kaas te eten. Met Amalia maakt hij een prachtig zandkasteel. Dat is nog eens change.

www.liefdevollid.nl