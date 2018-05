Magische tijden

De oudste goochelaars die we kennen zijn magiërs en priesters uit de klassieke oudheid die door hun trucs een bijna goddelijke status kregen. Tijdens de Middeleeuwen maakten goochelaars juist een duistere tijd door. De trucs leken te veel op bovennatuurlijke stunts, terwijl volgens kerkleiders alleen God wonderen kon verrichten. Om de concurrentie uit te schakelen, bestempelde de christelijke elite iedereen die magie gebruikte als een handlanger van de duivel.

Het goochelen zoals we dat nu kennen, ontstond in de achttiende eeuw. Steeds meer mensen raakten weer geïnteresseerd in de trucs, die nu vooral als vermaak werden gezien. Alleen begin twintigste eeuw ging het even mis: er zouden dieren worden mishandeld bij de shows, schreven de kranten.

Vogels

Vooral vogels moesten het vaak ontgelden in de goochelshows. Zo was een truc met een opvouwbare vogelkooi voor veel mensen een gruwel. Tijdens de voorstelling liet de goochelaar een kooi met een kanarietje er in opeens inklappen. Even later vouwde hij het hokje weer open, en vloog tot verbazing van de toeschouwers de vogel weer vrolijk door zijn kooi.

Dat dit niet de originele kanarie was, wisten de bezoekers niet: de vogel overleefde de opvouwactie vaak niet, waardoor hij snel werd vervangen door een andere gele fluiter. Gelukkig heeft de techniek zich zo ontwikkeld, dat Hans Klok aan één Pamela Anderson genoeg heeft.