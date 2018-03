Proefballonnetjes

Het KNMI moet van de subsidie af, weg ermee, omdat 20 procent van hun wetenschappers besmet zijn met het klimaatalarmisme, een hoogst gevaarlijk virus.

Prompt waren de arme wolkenbestormers zo in de war dat ze de ene code oranje na de andere afgaven en introkken.

Waarop de NS meteen besloot om zoveel mogelijk intercity's preventief te ruimen. Wat een land. Er vallen een paar oversized hagelstenen en we doen alsof de Derde Wereldoorlog uitbreekt.

Rituele slacht

Raak was de Leegte-ballon in elk geval wel, het collectief verbazen vond plaats in talloze media - terwijl de Kamer toch meer lekkers te bieden had, zoals de rituele slacht, het pensioenakkoord en de Hedwigepolder, allemaal nog snel voor het reces. Da's knap van Leegte. Je moet iets als backbencher, anders haal je de kolommen nooit van je lang zal je leven.

De VVD'er stelde de vraag dan ook aan de koning van de proefballonnen, Joop Atsma, die zijn naam schonk aan het fenomeen atsmaatje voor hij het eerbiedwaardige ambt van staatssecretaris betrad, in welke hoedanigheid hij er nu eens eentje mocht doorprikken.

Maxime Verhagen

Nee, als je Maxime Verhagen heet is het stukken eenvoudiger om het nieuws te halen. Die hoeft maar iets te roepen over buitenlanders en hij zit al met een halve voet in het kamp van de PVV. Kwestie van de woorden 'zorgen', ' buitenlanders' , 'begrijpelijk' en 'terecht' in een speech in de mond te nemen.

Knapper van Verhagen is dat diezelfde speech ook tot koppen leidde dat hij Wilders van populisme beticht, een stroming waar het CDA volgens de minister juist afstand van zou moeten houden.

Houterig

Alles is interpretatie, zeker in de politiek. De tekst - waarin Verhagen ietwat houterig denkbeeldige zorgen van denkbeeldige burgers verwoordt - is op zichzelf niet zo schokkend. De katholiek analyseert hoe de partij juist in de katolieke provincies zoveel zetels verloor, en zoekt redding in het begrip Leitkultur, precies zoals hij al deed in 2004.



Het CDA moet weer een echte volkspartij zijn, aldus Maxime. Tegelijk distantieert hij zich van het populisme en de anti-buitenland-agenda van Wilders (hoe je nou een volkspartij kunt zijn zonder populisme, da's vers twee). De strijd om de koers van de christendemocraten ligt open: de speech lijkt een open sollicitatie naar het leiderschap van de partij.

Hoe dit in de partij zal vallen, ik durf het niet te voorspellen. Daar moet je toch echt de gevoelstemperatuur voor peilen. Even De Bilt bellen...