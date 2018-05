Kinderen en reclame

Aan het begin van de twintigste eeuw, toen er nog geen televisie was, adverteerden fabrikanten in kranten of op de radio.

Heel populair onder kinderen waren de Nederlandse reclame-helden, grappige figuurtjes die producten aanprezen.

Zo reed Piet Pelle, een ondeugend jongetje, op een Gazelle-fiets. Hij beleefde vanaf 1912 allerlei avonturen in stripverhalen.

Flipje was een dik frambozenmannetje, bedacht om Betuwejam te promoten. En vanaf 1925 kon je boeken over kabouter Piggelmee kopen bij van Van Nelle koffie.

Kinderspotjes

Televisiereclame bleef tot 1967 in Nederland verboden, dus ook kinderspotjes. En pas met de komst van de commerciële tv-zenders in de jaren negentig nam de kinderreclame op televisie razendsnel toe. Kinderen hadden namelijk meer geld te besteden dan ooit.

De populairste reclamespotjes waren grappig en raar. Een spotje van Yogho Yogho was bijvoorbeeld een grote hit onder de Nederlandse jeugd: je zag een volwassen baby met één tand en een lama die scheten liet.

Onzin

Maar de groeiende stroom kinderreclame op tv riep weerstand op. Ouders waren bang dat reclame kinderen misleidde. Reclamemakers vonden dat onzin. De overheid bemoeide zich zo min mogelijk met de kwestie. Sinds 1980 was misleidende reclame bij wet verboden, dus een wet speciaal voor kinderreclame was overbodig.

Kinderreclames waren vroeger trouwens niet geloofwaardiger dan nu. Piet Pelle stort in een stripboek uit 1912 met zijn fiets in een ravijn en rijdt dwars door een muur. Maar: 'gelukkig heeft Piet zich niet bezeerd, en zijn Gazelle is natuurlijk ongedeerd´.

