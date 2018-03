Speelse loverboys

Robert ten Brink doet het nog maar één keer per jaar. Alleen op Kerstavond brengt de liefdesmakelaar van weleer geliefden bij elkaar in All You Need Is Love.

Op relatiegebied presenteert hij verder slechts The Look Of Love. Een (zoveelste) programma waarin uitgebluste stellen een opfrisbeurt krijgen.

Dat brengt voor presentator en redactie nou eenmaal een stuk minder heisa met zich mee dan actief mensen koppelen. En Ten Brink wordt ook een dagje ouder. Je kunt moeilijk tot je pensioen klaslokalen binnenlopen met een videoboodschap onder je arm.

Sekspartner

Hoog tijd dus om in het ontstane gat te springen, zal men bij BNN gedacht hebben. Dan moet het natuurlijk wel BNN-style. Dus met brutale thema's als: hoe vertel je je puur-voor-de-sekspartner dat je een heuse relatie wilt?

Als de jongen in kwestie dat niet blijkt te willen, begrijpen Loverboys Dennis en Valerio dat maar al te goed. Op dit soort momenten is het duo op zijn best.

Met ironische zinnetjes ('maar wat is nou precies het probleem?') en steelse blikken richting camera voelen ze dit deel van hun doelgroep perfect aan: jongens die gewoon seks willen, no strings attached.

Stalker

Bij minder speelse onderwerpen wordt het een stukje lastiger. Naast helpen koppelen is ook helpen dumpen een expliciete taak voor de Loverboys. De eerste aflevering levert dat meteen een stalker op. Zoiets overtuigend afhandelen zit duidelijk nog niet in de bagage van de Loverboys. Meer dan wat onbeholpen achter de man aan rennen zit er niet in.

De motor hapert wel vaker. Wat eerst een flitsend tempo lijkt, blijkt al snel het onnodig uitsmeren van items over meerdere afleveringen. Bijvoorbeeld het verhaal van de 'sletterige Lieneke', zoals ze steevast wordt geïntroduceerd.

Pornofilmpje

Die mag op de Loveboat blijven slapen met een jongen om van haar sletterige gedrag ('een afschuwelijke eigenschap' knipoogt Valerio) af te komen. Wanneer ze zich toch laat verleiden, zorgt een verborgen nachtcamera voor een grofkorrelig pornofilmpje, met spanking en al.

Gek hoe je daar als kijker nauwelijks meer van opkijkt. Bij All You Need Is Love was het al het gesprek van de dag wanneer bij iemand twee vrouwen tegelijk in the picture waren (nou ja, iemand: een nog onbekende Frans Bauer). Programma's veranderen met hun tijd mee, presentatoren ook.

En om in de rol van liefdesmakelaar te groeien, kost uiteraard tijd. Toch is na twee afleveringen Loverboys duidelijk: zo eenvoudig is het nog niet om Robert ten Brinkje te spelen.

Look Of Love, RTL 4, dinsdag 20.30 uur

Loverboys, BNN, Ned 3, vrijdag 21.15 uur