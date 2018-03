Pies in Tutties Neuk Inn

Behalve in Tutties Neuk Inn kun je ook nog terechtkomen in bijvoorbeeld The East Neuk Bar, The Dyke Neuk Inn en The Neuk Public Bar.

Zit daar in Schotland soms een Nederlandse horeca-exploitant met een vreemd gevoel voor namenhumor? Nee, de verklaring voor die namen is eigenlijk heel saai.

Neuk is namelijk een Schots-Engels woord voor 'hoek(je), plekje', dat soms in plaatsnamen wordt gebruikt. East Neuk of Fife is een deel van Schotland, er is een plaatsje Dyke Neuk, er zijn straten die The Neuk heten – typ in Google Maps maar eens "Neuk, UK" in en je vindt er tientallen.

De 'officiële' Engelse spelling is overigens nook, en het woord is waarschijnlijk verwant aan ons woord hoek of haak.

Taarten

Vakantiegangers vinden het vaak grappig om hun eigen taal in het buitenland te zien. Of in elk geval te dénken dat dat hun taal is. De borden boven de schappen met (hartige) taarten in Engelse supermarkten leiden vooral bij kinderen tot gegiechel: daar staat namelijk met grote letters "Pies" op.

Je hoeft er trouwens niet eens voor op vakantie. Het Nederlandse straatbeeld is vergeven van de Engelse woorden. Daar kun je je aan ergeren, maar je kunt er soms ook om lachen. In Amsterdam zag ik ooit een uithangbord met "Chinese arts" erop.

Dat bleek bij nader inzien niet van een Chinese dokter te zijn, maar van een kunsthandel. Of neem de winkels met "Mensroom": zou elke voorbijganger dat als een Engels woord opvatten, of toch eerst aan het Nederlandse room denken?

Filmlist

Ook filmtitels kunnen verwarrend zijn. Schindler's List betekent 'Schindlers lijst', maar de film gáát over een 'list' die Schindler bedacht had. Zo schijnen er ook mensen te zijn die dachten dat Die Hard een Duitse film was (niet dat Hard een Duits woord is, maar toch).

Of dat de serie Family Ties over een familie Ties ging.

Natuurlijk zijn er ook Nederlandstalige opschriften die lachwekkend (of verwarrend) zijn voor buitenlanders. Eind jaren tachtig stonden er korte tijd bordjes langs onze autowegen met "Hier 100" (om te voorkomen dat men 120 zou rijden).

Waarop NRC Handelsblad een cartoon plaatste met het commentaar: "Hier 100? Leuk voor al die Franse toeristen." (Want hier is Frans voor 'gisteren'.)

Meertalig

De verwarring wordt pas echt babylonisch als er mensen met meerdere talen bij elkaar komen. Nederlandse middenstanders die het Engelse woord "Sale" op hun etalage zetten, beseffen waarschijnlijk niet dat dit Frans is voor 'smerig'.

En een broodverkoper die zich dan weer op z'n Frans afficheert met "Pain", kan misschien niet op de sympathie van de Engelsen rekenen.

Voor wie niet precies weet welke taal er in welk land wordt gesproken, kunnen de gevolgen nog groter zijn. Zo kwam een buurjongetje van me op vakantie in Duitsland ooit in een oud, enigszins afgelegen hotel terecht waar bij de ingang de mededeling stond: "English spoken".

Hij heeft, vertelden zijn ouders later, de hele nacht niet geslapen - zó bang was hij voor de Engelse spoken.

