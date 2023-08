PSV-coach Bosz beducht voor counters Sturm Graz: 'Moeten eigen spel spelen'

PSV moet dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League scherp zijn bij balverlies en counters. Trainer Peter Bosz waarschuwde maandag voor de snelle counters van de Oostenrijkers.

"Ze zijn erg gevaarlijk in de omschakeling, waarbij ze de bal altijd achter de verdediging spelen. Ook moeten we opletten bij standaardsituaties", zei Bosz. "De restverdediging moet dus op orde zijn, maar we moeten bovenal ons eigen spel spelen."

Sturm Graz is met zes punten uit twee duels en een doelsaldo van 5-0 goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga. PSV won vrijdag de strijd om de Johan Cruijff Schaal van landskampioen Feyenoord (0-1). "Het is een totaal andere ploeg dan Feyenoord, zowel aan de bal als zonder bal", vertelde Bosz.

"Met snelheid kan een verdediger zijn eigen fouten oplossen. Ik heb liever dat een speler intelligent is en de lange ballen goed inschat. Daarnaast begint verdedigen niet achterin, maar voorin. Daar kunnen we al veel voorkomen."

Ramalho kent Sturm Graz: 'Had het altijd zwaar tegen ze'

André Ramalho speelde jarenlang bij Red Bull Salzburg en stond geregeld tegenover Sturm Graz. "We moeten de hele wedstrijd waakzaam zijn voor de counter en de spelhervattingen. Daar zijn ze echt heel goed in", zei de verdediger van PSV.

"In mijn tijd bij Red Bull Salzburg hadden we het altijd zwaar tegen ze", zei de 31-jarige Ramalho, die te spreken is over de speelstijl van de nieuwe trainer Bosz. "Zo heb ik een groot deel van mijn carrière gespeeld. Dit ben ik gewend."

PSV-Sturm Graz begint dinsdag om 20.30 uur. De return in Oostenrijk is volgende week. De winnaar neemt het in de play-offs op tegen Rangers FC of Servette FC.