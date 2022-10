Steven Bergwijn hoopt dat Ajax erin slaagt om woensdagavond wél partij te bieden aan Napoli in de Champions League. De Amsterdammers gingen vorige week woensdag nog hard onderuit: 1-6.

"We hebben veel gepraat. Het is nu vooral zaak dat we dicht bij elkaar blijven. We moeten snel weer laten zien dat we beter kunnen", zei Bergwijn dinsdagavond op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd in Napels.

Ajax kwam vorige week nog op voorsprong via Mohammed Kudus, maar daarna bleek Napoli veel te sterk voor de ploeg van Alfred Schreuder. Het leidde tot de grootste Europese nederlaag ooit voor Ajax.

Het sterke spel van Napoli kwam voor Bergwijn niet als een verrassing. "Ik had dat wel verwacht. Als je kijkt naar de namen en de spelers die er zijn. Het is een heel sterk elftal, het complete plaatje heeft Napoli op dit moment wel."

234 Bekijk de samenvatting van Ajax-Napoli (1-6)

'Het komt vanzelf weer goed'

De 25-jarige Bergwijn begon sterk aan het seizoen, maar is in de laatste weken een van de Ajacieden die niet hun niveau halen. De international van Oranje maakt zich daar weinig zorgen over.

"Het hoort bij het voetbal, het is niet altijd een stijgende lijn", vertelde hij. "Iedereen heeft betere fases en mindere fases. Ik train gewoon elke dag hard. Het komt vanzelf weer goed."

Hij denkt niet dat zijn mindere vorm ermee te maken heeft dat Kudus in de spits de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey. "Ik heb met iedereen wel een klik", zei hij. "Ook met Mo en Brian."

De wedstrijd tussen Napoli en Ajax begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer. Bij een nieuwe nederlaag is overwintering in de Champions League vrijwel onmogelijk voor Ajax.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League