De geruchten rondom Kylian Mbappé hebben Paris Saint-Germain niet gehinderd voorafgaand aan het duel met Benfica in de Champions League, stelt coach Christophe Galtier. Op de dag dat Franse media beweerden dat de sterspeler Parijs in de winter wil verlaten, kwam de club niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

"Ik weet van niets. Alles wat ik weet, is dat een gerucht een verhaal is geworden en het bijna als een feit wordt gezien", zei Galtier. "Ik vond het vooral heel verrassend dat zo'n verhaal net voor zo'n grote wedstrijd naar buiten kwam. Wie is er geholpen met zo'n gerucht? Wij niet in ieder geval."

Vlak voor rust benutte Mbappé een strafschop, maar dat bleek niet genoeg voor de winst. Ook de Portugezen verzilverden een penalty, waardoor PSG voor het eerst tijdens deze Champions League-editie punten verspeelde. Van een verstoorde aanloop wilde Galtier niets weten.

"Ik heb niets ongewoons gezien in de voorbereiding van Kylian op de wedstrijd en hij speelde op een hoge intensiteit", aldus Galtier. "We bleven gefocust op de wedstrijd en ik denk niet dat het gerucht onze voorbereiding heeft verstoord."

De 23-jarige Mbappé zou zich misleid voelen door PSG, onder meer omdat tijdens de afgelopen transferperiode beloften niet zouden zijn nagekomen. De aanvaller werd de afgelopen jaren veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar afgelopen zomer tekende hij bij in Parijs.

Na vier Champions League-speelrondes is Paris Saint-Germain koploper in groep H. De Fransen hebben acht punten, evenveel als nummer twee Benfica. Juventus en Maccabi Haifa volgen met allebei drie punten.

