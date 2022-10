Ajax-trainer Alfred Schreuder kan woensdag in de uitwedstrijd tegen Napoli niet over Devyne Rensch beschikken. De rechtsback heeft een blessure en valt hierdoor buiten de 23-koppige selectie.

Naast Rensch is ook de al wat langer geblesseerde verdediger Ahmetcan Kaplan niet in het vliegtuig gestapt. Jorge Sánchez en Owen Wijndal, die recent ontbraken door een knieblessure, zijn er wél bij.

Sánchez is de logische vervanger van Rensch. De Mexicaanse rechtsback kwam afgelopen zomer over van CF América en wacht nog op zijn eerste basisplaats bij Ajax. Hij mocht wel al vijf keer invallen.

Ajax moet het in Napels ook stellen zonder Dusan Tadic, die vorige week in het thuisduel met Napoli een rode kaart kreeg en geschorst is. De aanvoerder reist wel mee om zijn ploeg te steunen.

Selectie Ajax Maarten Stekelenburg, Jay Gorter, Remko Pasveer, Jurriën Timber, Calvin Bassey, Owen Wijndal, Daley Blind, Jorge Sánchez, Lisandro Magallán, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Mohammed Kudus, Florian Grillitsch, Youri Regeer, Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Lucas Ocampos, Lorenzo Lucca, Steven Berghuis, Francisco Conceição en Youri Baas

Napoli mist verdediger Rrahmani

De wedstrijd tussen Ajax en Napoli van vorige week draaide uit op een deceptie voor de Amsterdammers. De Italianen waren heer en meester en boekten een 1-6-overwinning.

Ten opzichte van die wedstrijd moet Napoli het zonder verdediger Amir Rrahmani stellen. De 28-jarige basisspeler raakte zondag geblesseerd in het competitieduel met Cremonese (1-4-winst).

Napoli-Ajax begint woensdag om 18.45 uur. De Duitser Felix Zwayer is de scheidsrechter. Als Ajax opnieuw verliest en Liverpool in het andere pouleduel van Rangers wint, dan wordt overwintering in de Champions League een moeilijk verhaal.

