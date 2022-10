Alfred Schreuder heeft goede hoop dat Ajax dinsdag na drie wedstrijden zonder overwinning kan afrekenen met Napoli. De trainer van de Amsterdammers verwacht een aantrekkelijk duel in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax ging vorige week in de Champions League met 2-1 onderuit bij Liverpool. In de Eredivisie volgde een nederlaag met dezelfde cijfers bij AZ. Zondag werden in eigen huis punten verspeeld tegen Go Ahead Eagles (1-1).

"We kunnen altijd beter, zeker in de laatste weken. Dat is gebleken. Morgen is een uitgelezen kans om dat tegen een aanvallende ploeg te laten zien", zei Schreuder maandag tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar de ontmoeting met Napoli.

"We zijn beducht voor de tegenstander, maar hebben ook vertrouwen in onze spelers. Ik verwacht twee teams die aanvallend spelen. Het wordt een heel mooi voetbalgevecht."

Volgens Schreuder hebben de recente uitslagen niet tot onzekerheid in de Ajax-selectie geleid. "Ik merk niet veel aan ze. We bespreken de wedstrijden na en hebben een open discussie."

Berghuis: 'Het is aan ons om op te staan'

Steven Berghuis, die bij het persmoment in Amsterdam naast Schreuder zat, heeft er net als zijn trainer vertrouwen in dat Ajax dinsdag van Napoli wint.

"Het is aan ons om morgen op te staan. Daar is het na zo'n periode een mooi moment voor. Dat podium moet je pakken. De wedstrijd is niet allesbeslissend, maar wel heel belangrijk", zei de oud-Feyenoorder.

Volgens Berghuis houden de vorige duels weinig verband met de ontmoeting met Napoli. "Elke tegenstander is weer anders. AZ is anders dan Go Ahead en morgen is weer heel anders. Het is een heel mooi moment om te laten zien wie we zijn."

Na twee wedstrijden bezet Ajax met drie punten de derde plek in groep A. Napoli is in vorm; de Italianen wonnen de eerste groepsduels overtuigend en zijn ook in de Serie A koploper.

Ajax-Napoli begint dinsdag om 21.00 uur. François Letexier uit Frankrijk is de scheidsrechter. Volgende week woensdag treffen de ploegen elkaar opnieuw, maar dan in Napels.

