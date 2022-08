Alfred Schreuder vindt dat Ajax in een mooie poule is terechtgekomen bij de loting voor de groepsfase van de Champions League. Maar de Ajax-trainer wil zich nog niet uitspreken over overwintering. Dat heeft mede te maken met het feit dat de transfermarkt nog geopend is.

Ajax trof het donderdag vrij zwaar bij de loting die in Istanboel door oud-topmiddenvelder Yaya Touré werd verricht. Liverpool, Napoli en Rangers FC rolden uit de koker.

"Ik vind het een geweldige loting voor ons, het zijn prachtige affiches. We kijken uit naar de uitdagingen, daarom voetballen we. Voor ons wordt het moeilijk, maar dat geldt ook voor de tegenstanders", zei Schreuder tegen onder meer VI tijdens een persmoment.

De coach durfde nog niet te spreken over een plek bij de eerste twee in de poule. "Aan het eind van de volgende week moeten we zien hoe we ervoor staan, ook met het oog op het transferwindow", verklaarde hij.

Volledige loting Groep A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers FC

Groep B: FC Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Groep C: Bayern München, FC Barcelona, Internazionale, Viktoria Plzen

Groep D: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting CP, Olympique de Marseille

Groep E: AC Milan, Chelsea, Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb

Groep F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

Groep G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kopenhagen

Groep H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

'Ik verwacht dat Antony blijft'

Het is momenteel vooral onzeker of Antony bij Ajax blijft. De Amsterdammers hebben een bod van 80 miljoen euro van Manchester United op de Braziliaan afgeslagen. De verwachting is dat er een tweede bod komt, dat richting de 100 miljoen euro gaat.

"Maar ik verwacht dat hij blijft. Waarom? Omdat ik zijn trainer ben. Maar het is natuurlijk niet aan mij. Ik bepaal niet wie er wel of niet verkocht worden", aldus Schreuder, die niet echt onder de indruk is van de genoemde bedragen.

"Ik vind 80 miljoen euro al ongelooflijk veel geld en dat heb ik met 100 miljoen euro ook. Maar we hebben al best veel spelers laten gaan. We willen een sterke selectie houden. En er zijn ook nieuwe spelers gekomen. We hebben ook aan hen verteld wat onze plannen zijn."

De eerste groepswedstrijd van Ajax in de Champions League is op 6 of 7 september. Onduidelijk is nog tegen wie dan wordt gespeeld. Zondag is FC Utrecht in de Eredivisie de eerstvolgende tegenstander.