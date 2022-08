Ajax is donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers FC. De ploeg van trainer Alfred Schreuder heeft daarmee vrij zwaar geloot.

Ajax trof Liverpool vier keer eerder, voor het laatst in 2020. Destijds was de Engelse topclub in de groepsfase tweemaal met 1-0 te sterk voor de Amsterdammers. De ploeg van manager Jürgen Klopp is dit seizoen belabberd begonnen.

Napoli werd in 1970 over twee duels verslagen door Ajax in de Jaarbeursstedenbeker. De Italiaanse topclub, die topscorer aller tijden Dries Mertens deze zomer zag vertrekken, gaat na twee duels aan kop in de Serie A.

Ajax trof Rangers in het Champions League-seizoen 1996/1997 voor het laatst. Destijds werd thuis met 4-0 gewonnen en uit met 1-0 verloren. De Schotse ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst schakelde woensdag nog PSV uit in de play-offs. Ajax nam verdediger Calvin Bassey deze zomer over van Rangers.

Vorig seizoen bleef Ajax onder leiding van trainer Erik ten Hag steken in de achtste finales. Na een overtuigende groepsfase bleek Benfica over twee wedstrijden te sterk.

Volledige loting Groep A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers FC

Groep B: FC Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Groep C: Bayern München, FC Barcelona, Internazionale, Viktoria Plzen

Groep D: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting CP, Olympique de Marseille

Groep E: AC Milan, Chelsea, Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb

Groep F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

Groep G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kopenhagen

Groep H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Groep C op papier erg zwaar

Op papier lijkt groep C (Bayern München, FC Barcelona, Internazionale en Viktoria Plzen) de zwaarste van de acht poules. Daarin speelt onder andere Robert Lewandowski tegen zijn voormalige werkgever.

Ook in poule G treft een topspits de club die hij deze zomer verliet: Erling Haaland staat met Manchester City tegenover Borussia Dortmund. Titelverdediger Real Madrid zit samen met RB Leipzig, Shakhtar Donetsk en Celtic in groep F.

De eerste groepswedstrijden van de Champions League zijn op 6 en 7 september. De laatste speelronde in de poulefase is op 1 en 2 november, waarna op 7 november de loting voor de achtste finales volgt.