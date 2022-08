Benfica heeft zich dinsdag moeiteloos voor het hoofdtoernooi van de Champions League geplaatst. Mede dankzij een goal van oud-Ajacied David Neres werd Dynamo Kyiv met 3-0 verslagen.

De ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt won vorige week mede dankzij een assist van Neres al met 0-2 en had in eigen huis niets meer te duchten van de Oekraïense opponent. De eindstand was halverwege al bepaald.

Na goals van Nicolás Otamendi en Rafa Silva was het woord aan Neres, die zuiver raak schoot in de verre hoek. Eerder in de wedstrijd had de goed spelende Braziliaan al bijna gescoord met een omhaal van dichtbij.

Het was voor de 25-jarige Neres zijn eerste doelpunt in het shirt van Benfica. De Portugese recordkampioen nam hem deze zomer over van Shakhtar Donetsk, de club waarvoor hij vanwege de oorlogssituatie geen minuut speelde.

Benfica, dat in de derde voorronde eenvoudig had afgerekend met FC Midtjylland, is er vaak bij in de Champions League. Vorig seizoen werden de kwartfinales gehaald, waarin Liverpool over twee wedstrijden te sterk bleek.

75 Oud-Ajacied Neres zet Benfica op 3-0 tegen Dynamo Kyiv

Fouten worden Rode Ster fataal

In Belgrado leek Rode Ster tegen Maccabi Haifa hard op weg om de 2-0-nederlaag van vorige week in Israël goed te maken. Op slag van rust leidden de Serviërs namelijk met dezelfde cijfers dankzij Aleksandar Pesic en Mirko Ivanic.

Diep in de extra tijd van de eerste helft kwam Maccabi echter op bijzondere wijze terug tot 2-1. Rode Ster-keeper Milan Borjan stopte een strafschop, maar blunderde enkele seconden later opzichtig bij een afstandspoging van Daniel Sundgren.

In een levendige tweede helft leek een verlenging in de maak, maar in de extra tijd zorgde Rode Ster-invaller Milan Pavkov er met een ongelukkige eigen goal voor dat het Maccabi van voormalig Eredivisie-speler Tjaronn Chery de Champions League ingaat: 2-2.

Ook Viktoria Plzen doet dit seizoen mee aan het miljoenenbal. De Tsjechen wonnen thuis met 2-1 van FK Qarabag. Vorige week eindigde de eerste ontmoeting doelpuntloos.