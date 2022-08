PSV staat al vroeg in het seizoen voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd. Ten koste van Rangers FC kan na vier jaar eindelijk weer de groepsfase van de Champions League worden gehaald. Dat zal in een uitverkocht Philips Stadion groots worden gevierd als een geweldig sportief én financieel succes.

PSV hunkert naar een weerzien met de beste clubteams van Europa. Daarbij is plaatsing voor de groepsfase goed voor 35 miljoen euro, inclusief televisiegelden en recettes.

"Spelen in de Champions League is een droom voor de spelers en iedereen bij onze club", blikte trainer Ruud van Nistelrooij dinsdag vooruit tijdens zijn persconferentie. "Daar willen we alles voor geven. Voor ons wordt dit een heel speciale wedstrijd."

PSV en Rangers speelden vorige week in Schotland met 2-2 gelijk. De Eindhovenaren lijken daarmee in het voordeel, maar Van Nistelrooij ziet dat anders. "Ik heb vorige week al gezegd dat wij niet de favoriet zijn. En daar blijf ik wel bij", zei hij. "Rangers stond vorig seizoen nog in de finale van de Europa League."

Van Nistelrooij is de KNVB dankbaar dat PSV afgelopen weekend niet in actie hoefde te komen. "Normaal is het een dagje trainen, een dagje herstellen en dan weer spelen. Nu hebben we specifiek kunnen trainen." Hij heeft zijn spelers ook uitgebreid laten oefenen op het nemen van strafschoppen.

200 Bekijk hier de samenvatting van Rangers FC-PSV (2-2)

'Moeten nog eens laten zien hoe graag we het willen'

Als ten koste van Rangers de Champions League wordt bereikt, dan kan Van Nistelrooij spreken van een perfecte seizoensstart. PSV versloeg Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en is nog ongeslagen in de Eredivisie.

De club raakte de laatste jaren wat achterop bij Ajax, omdat de club ontbrak in de Champions League. In het prestigieuze toernooi valt niet alleen heel veel geld te verdienen, Frenkie de Jong was ook nooit voor 86 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona vertrokken als hij niet in de Champions League had geschitterd.

"We hebben ons in de vorige voorronde tegen Monaco naar een zege geknokt." Van Nistelrooij doelde daarmee op de zege met een doelpunt in de slotfase van de reguliere speeltijd en in de verlenging (3-2). "Je zag toen hoe graag wij naar de groepsfase wilden. Dat moeten we nog een keer laten zien."

PSV-Rangers FC begint woensdag om 21.00 uur. Benfica-Dynamo Kyiv, Viktoria Plzen-Qarabag FK, Rode Ster-Maccabi Haifa (allemaal dinsdagavond), Dinamo Zagreb-FK Bodø/Glimt en Trabzonspor-FC Kopenhagen (beide woensdag) zijn de overige affiches in de play-offs.