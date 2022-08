Luuk de Jong is in extase na zijn winnende doelpunt voor PSV in de return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. De spits kopte dinsdag in de verlenging de 3-2 binnen, waardoor de Eindhovenaren zich voor de play-offs plaatsten.

"Dit zijn de mooie avonden", jubelde De Jong bij ESPN. "Het is fantastisch om de winnende binnen te koppen en het stadion zien op te veren. Dat gevoel went nooit."

"Hier ben ik voor teruggekomen", vervolgde de aanvaller, die eerder deze zomer na drie jaar terugkeerde bij PSV. "Camp Nou van Barcelona is mooi, maar dit is mijn thuis."

PSV kwam na ruim twintig minuten op voorsprong via Joey Veerman. Vervolgens boog Monaco de achterstand om via Guillermo Maripán en Wissam Ben Yedder, waardoor de thuisploeg moest vrezen voor uitschakeling. In de slotfase redde invaller Érick Gutiérrez zijn ploeg, waarna De Jong in de 109e minuut de winnende goal maakte.

PSV viert de winnende goal van Luuk de Jong. PSV viert de winnende goal van Luuk de Jong. Foto: Getty Images

'Iedereen was een beetje op'

Volgens De Jong sloeg de vermoeidheid toe in de verlenging. "Iedereen was een beetje op. Ik had zelf ook kramp in mijn hamstrings aan het einde en kon niet meer springen. We probeerden de zijkanten te zoeken en de bal via de tweede paal binnen te brengen. Daarna werd gevraagd om mij nog meer bij de tweede paal te zoeken en toen viel de goal."

"Monaco is een hele goede ploeg. Ze zijn fysiek sterk, hebben kwaliteit en zijn technisch behendig. Dus dat maakt het nog knapper van ons dat we niet opgeven en de winnende maken."

PSV speelt in de play-offs tegen het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Eindhovenaren gaan op 16 of 17 augustus eerst op bezoek bij de Schotten, waarna een week later de return in het Philips Stadion volgt. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.