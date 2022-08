PSV heeft dinsdag dankzij een spectaculaire zege op AS Monaco een nieuwe stap gezet naar de groepsfase van de Champions League. In het eigen Philips Stadion rekende de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij na verlenging af met Monaco: 3-2.

PSV leek in eerste instantie in de reguliere speeltijd te buigen voor AS Monaco, maar dankzij een treffer van invaller Érick Gutiérrez sleepte de thuisploeg er een verlenging uit. Daarin maakte Luuk de Jong met een kopbal het winnende doelpunt.

De rollen waren in het sfeervolle Philips Stadion 180 graden gedraaid ten opzichte van de heenwedstrijd in Monaco. Hoewel Joey Veerman net als een week geleden de score opende, was het AS Monaco dat vrijwel de hele wedstrijd dicteerde.

PSV gaat in de play-offs om een Champions League-ticket strijden met het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. De Europa League-finalist van vorig seizoen maakte voor eigen publiek tegen het Belgische Union Saint-Gilloise een 2-0-achterstand goed met een 3-0-overwinning.

Mocht PSV erin slagen de laatste horde met succes te nemen, dan zijn er voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 twee Nederlandse clubs actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Ajax is als landskampioen verzekerd van een plek in de groepsfase van het Europese miljoenenbal.

Joey Veerman opende de score in het Philips Stadion. Foto: Pro Shots

Veerman opent score tegen verhouding in

Met dezelfde elf namen als in de heenwedstrijd maakte PSV in de openingsfase een zenuwachtige indruk. In de eerste minuut voorkwam Armando Obispo op het laatste moment dat Wissam Ben Yedder de score opende en ook in de minuten daarna dicteerde Monaco.

Ondanks het speloverwicht van de bezoekers nam PSV in de 21e minuut op fraaie wijze de leiding. Na een combinatie over de rechterflank tussen Ismael Saibari en Phillipp Mwene werd Veerman op de rand van het strafschopgebied gevonden. De middenvelder schoot beheerst binnen.

De treffer van PSV leverde geen verandering in het spelbeeld op. Tot de rust bleef AS Monaco heersen, zonder al te veel grote kansen te creëren. Daar stond tegenover dat PSV-aanvallers Cody Gakpo, De Jong en Saibari in de omschakeling weinig konden bewerkstelligen.

Érick Gutiérrez tekende als invaller voor de gelijkmaker. Érick Gutiérrez tekende als invaller voor de gelijkmaker. Foto: Pro Shots

Gutiérrez zorgt voor vreugde-uitbarsting

Door het gebrek aan aanvallend vermogen bleef het na rust uitkijken voor PSV, dat vooral voor de standaardsituaties van Monaco moest vrezen. Dat werd bevestigd in de 55e minuut, waarin Guillermo Maripán buiten bereik van doelman Walter Benítez op de paal kopte. Nog geen drie minuten later was Maripán, ditmaal met zijn voet, alsnog trefzeker.

Kort na de gelijkmaker greep Van Nistelrooij in met het inbrengen van André Ramalho en Gutiérrez, maar die wissels leverden niet het gewenste resultaat op. Door balverlies van Gutiérrez kon Monaco in de zeventigste minuut counteren en kwamen de bezoekers via Wissam Ben Yedder op voorsprong.

De jacht op de gelijkmaker kwam niet bepaald van de grond, tot Gutiérrez in de 89e minuut bij de tweede paal opdook om zijn fout goed te maken. Na een geslepen vrije trap kopte de Mexicaan op het randje van buitenspel binnen.

Luuk de Jong kopte de winnende treffer binnen. Luuk de Jong kopte de winnende treffer binnen. Foto: Pro Shots

PSV ook in verlenging onder druk

Met de late gelijkmaker op zak begon PSV met het morele voordeel aan de verlenging, maar daarin slaagde de ploeg van Van Nistelrooij er niet in Monaco bij de strot te grijpen. Sterker nog: na drie minuten ontsnapte PSV aan een nieuwe achterstand toen Breel Embolo de bal op de lat kopte.

Terwijl de krachten wegvloeiden en sommige spelers op hun laatste benen liepen, eiste De Jong de hoofdrol voor zich op. De spits kopte een perfecte voorzet van Jordan Teze binnen en bracht het Philips Stadion in extase.

Met nog zo'n twaalf minuten te gaan trok PSV zich met succes terug. Monaco kreeg via een vrije trap op de rand van het strafschopgebied nog de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de poging van Jean Lucas strandde tot opluchting van de Eindhovenaren in de muur.