Giovanni van Bronckhorst heeft zich dinsdag met Rangers FC geplaatst voor de play-offs van de Champions League. De Nederlandse coach zag zijn ploeg de return tegen Union Saint-Gilloise met 3-0 winnen, nadat de Schotten de heenwedstrijd in België nog met 2-0 hadden verloren.

James Tavernier bracht Rangers op slag van rust uit een penalty op voorsprong. De bal ging op de stip na een handsbal van Union-verdediger Siebe Van der Heyden.

Na een klein uur spelen verdubbelde Antonio Colak de marge. De Kroaat kopte uit een rebound van dichtbij raak nadat doelman Anthony Moris een schot van Scott Arfield niet goed onder controle had gekregen.

Om een verlenging te voorkomen moest Rangers nog een keer scoren en dat gebeurde elf minuten voor tijd. Malik Tillman kopte van dichtbij raak na een lange voorzet van Borna Barisic. In de blessuretijd kreeg Jean Thierry Lazare Amani nog rood namens Union, waarbij Bart Nieuwkoop een basisplaats had.

Rangers speelt in de play-offs tegen PSV. De Eindhovenaren klopten AS Monaco na verlenging met 3-2, nadat ze in de heenwedstrijd met 1-1 gelijk hadden gespeeld. De winnaar van de play-off plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Van Bronckhorst bereikte vorig seizoen met Rangers de finale van de Europa League. Eintracht Frankfurt was daarin na penalty's te sterk.