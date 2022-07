Dynamo Kyiv heeft woensdag in het Poolse Lódz zijn eerste officiële wedstrijd sinds de Russische inval in Oekraïne gespeeld. De Oekraïners kwamen tot 0-0 in de heenwedstrijd tegen Fenerbahçe in de tweede voorronde van de Champions League.

De spelers van Dynamo Kyiv en Fenerbahçe betraden het veld in protestshirts met de tekst 'Stop war'. Ook droegen ze blauw-gele vlaggen om hun schouders.

De wedstrijd op ruim 800 kilometer van het Olympisch Stadion in Kyiv, de thuishaven van Dynamo, leverde nauwelijks grote kansen op. Voormalig NEC'er Ferdi Kadioglu maakte de negentig minuten vol bij Fenerbahçe.

Dynamo Kyiv kwam op 12 december voor het laatst in actie. In februari legde de Oekraïense voetbalbond de nationale competitie stil vanwege de oorlog en in april werd het seizoen definitief afgebroken.

Er werd geen kampioen uitgeroepen, maar op basis van de stand in april verdeelde de bond de Europese tickets. Dynamo Kyiv stond op dat moment tweede en die plek geeft recht op deelname aan de tweede voorronde van de Champions League.

De return tussen Dynamo Kyiv en Fenerbahçe wordt volgende week woensdag in Istanboel gespeeld. De winnaar van het tweeluik moet nog twee voorrondes overleven om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.