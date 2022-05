De UEFA laat een onafhankelijk rapport opstellen over de chaos die zaterdag rond de Champions League-finale ontstond. De Europese voetbalbond wil in kaart brengen wat er precies is gebeurd, voordat er besluiten worden genomen en schuldigen worden aangewezen.

Voor het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Portugees Tiago Brandão Rodrigues, wordt alle betrokken partijen gevraagd hun verhaal te doen. De bevindingen worden openbaar gemaakt en op basis van die uitkomsten besluit de UEFA wat er verder zal gebeuren.

Het ging zaterdag flink mis bij het Stade de France in Parijs, waar de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid ging. Op sommige plekken ontstond wegens grote drukte en lange wachttijden een stormloop op de ingang.

Daarbij probeerden ook veel mensen zonder kaartje het stadion in te komen. De beveiliging kon niet iedereen tegenhouden. Uiteindelijk begon de wedstrijd 37 minuten later en bleek dat zo'n 2.700 fans van Liverpool de wedstrijd ondanks een geldig toegangsbewijs hebben gemist.

De chaos leidde onder meer tot opstootjes tussen de Franse politie en Engelse supporters, waarbij traangas en pepperspray werden ingezet. Op beelden was te zien dat ook onschuldige fans werden aangepakt.

De finale eindigde in een 1-0-overwinning voor Real Madrid. Vinícius Júnior maakte in de 59e minuut het beslissende doelpunt voor de Spaanse kampioen.