Real Madrid werkt zonder blessurezorgen toe naar de Champions League-finale van zaterdag tegen Liverpool. De vaak geblesseerde Gareth Bale en Eden Hazard zijn volgens trainer Carlo Ancelotti klaar om te spelen en ook David Alaba heeft de groepstraining hervat.

"Eden komt terug van een blessure, maar hij is gretig en gemotiveerd. Hij traint mee en kan de finale spelen, net als Bale", zei Ancelotti dinsdag tijdens de persdag van Real in Madrid.

De 29-jarige Alaba miste de laatste wedstrijden van Real wegens een spierblessure. De twee jaar oudere Hazard stond weken aan de kant door een enkeloperatie en Bale (32) had rugklachten.

Bale heeft een aflopend contract en vertrekt deze zomer bij Real, waarmee hij de Champions League vier keer won. In 2018 besliste hij als invaller de finale tegen Liverpool met twee goals, waarvan de eerste met een omhaal (3-1).

279 Bekijk hier de samenvatting van Real Madrid-Manchester City (3-1)

'Kwartfinale tegen Chelsea was het zwaarst'

Real schakelde op weg naar de finale Paris Saint-Germain, titelverdediger Chelsea en Manchester City uit. Zowel tegen PSG als City knokte de ploeg van Ancelotti zich uit vrijwel geslagen positie terug.

"Toch was de kwartfinale tegen Chelsea het zwaarste. Toen moesten we in de return een voorsprong verdedigen. Het mentale aspect woog zwaar. Tegen PSG en City moesten we de return winnen, dat maakte het anders", zei de Italiaan.

"We hebben de finale niet bereikt omdat we zo uitzonderlijk goed gevoetbald hebben, maar omdat niemand ons kon verslaan qua toewijding, vastberadenheid en motivatie. Of we het daarom verdienen om de Champions League te winnen? We moeten in de finale dezelfde inzet en motivatie tonen, alleen dan kunnen we winnen."

De 62-jarige Ancelotti won als trainer drie keer de Champions League; in 2003 en 2007 met AC Milan en in 2014 met Real. Ook de Engelsman Bob Paisley (met Liverpool) en Zinédine Zidane (met Real) pakten de prestigieuze prijs als coach drie keer. Ancelotti kan de eerste trainer met vier eindzeges worden.

De Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid begint zaterdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in Stade de France nabij Parijs.