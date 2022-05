Het valt Josep Guardiola erg zwaar dat hij met Manchester City naast een ticket voor de Champions League-finale heeft gegrepen. Zijn ploeg lag op bezoek bij Real Madrid op koers, maar gaf het alsnog weg.

Bij het ingaan van de extra tijd leidde City met 0-1, waarna twee tegengoals in korte tijd tot een verlenging leidden. Daarin zorgde Real-spits Karim Benzema voor de beslissing door een penalty te benutten: 3-1.

De nederlaag was voor Guardiola persoonlijk extra pijnlijk, want het was al de zesde keer dat hij met een club strandde in de halve finales van de Champions League. Eerder gebeurde dat twee keer met FC Barcelona en drie keer met Bayern München.

"Ik heb eerder verloren in de Champions League en heb ook eerder de finale misgelopen, maar deze nederlaag is moeilijk te verkroppen, dat kan ik niet ontkennen. We waren er zó dichtbij", zei Guardiola.

"Voor rust speelden we niet goed, maar de tweede helft was een stuk beter. Na het doelpunt hadden we de controle. Helaas konden we niet de genadeklap geven. Mijn spelers hebben er alles aan gedaan."

279 Bekijk hier de samenvatting van Real Madrid-Manchester City (3-1)

'Ik weet niet welke invloed dit heeft'

De dramatische uitschakeling betekent dat Manchester City zich nu vol op de strijd om de Engelse landstitel kan storten. Guardiola hoopt dat zijn spelers het verlies in Madrid snel van zich af kunnen zetten.

"We hebben nu even tijd nodig en moeten het samen doen. Mijn spelers hebben alles gegeven. Dit soort dingen gebeurt soms. De spelers van Real Madrid krijgen hier natuurlijk een boost van. Welke invloed het op ons heeft, weet ik eerlijk gezegd niet."

In de Premier League zijn nog vier speelrondes te gaan en City heeft als koploper een voorsprong van een punt op Liverpool, dat er dinsdag wél in slaagde om zich voor de Champions League-finale van 28 mei te plaatsen.