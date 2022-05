Jürgen Klopp maakte al drie Champions League-finales mee, maar heeft na dinsdag het gevoel dat hij pas voor het eerst in de eindstrijd van het miljoenenbal staat. De Liverpool-manager is opgelucht dat zijn ploeg erin slaagde Villarreal uit te schakelen.

Liverpool zat halverwege de return in Spanje flink in de problemen. In de tweede helft werd de 2-0-achterstand omgebogen in een 2-3-overwinning, dankzij goals van Fabinho, Luis Díaz en Sadio Mané.

"Het voelt alsof ik voor de eerste keer in de Champions League-finale sta. We hebben het onszelf nogal lastig gemaakt, maar we wisten ook dat dit soort dingen konden gebeuren", aldus Klopp.

De Duitser stond in 2013 met Borussia Dortmund voor het eerst in de finale van de Champions League en haalde in 2018 en 2019 ook met Liverpool de eindstrijd. Alleen in de finale van 2019 stapte hij met zijn ploeg als winnaar van het veld.

'We deden voor rust helemaal niets goed'

Klopp baalde flink van de eerste helft, waarin Liverpool werd overlopen door Villarreal. "We wisten bij rust wat we fout deden, want dat was overduidelijk, maar tegelijkertijd hadden we geen voorbeelden van situaties waarin we het wél goed deden", zei hij.

"Ik zei tegen mijn assistent Peter Krawietz dat hij beelden moest zoeken van een moment waarop we iets goed deden, zodat we dat in de rust konden laten zien. Hij kwam terug en zei: 'Zo'n moment is er niet.'"

In de kleedkamer vertelde Klopp dat Liverpool vooral zichzelf moest zijn. "Ik zei dat we ons nog terug konden knokken als we tussen de linies zouden gaan spelen, ruimtes zouden vinden en onze posities meer zouden loslaten. We scoorden en draaiden het alsnog om."

De andere halve finale van de Champions League gaat woensdag tussen Real Madrid en Manchester City. De eerste confrontatie werd door City met 4-3 gewonnen.