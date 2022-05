Villarreal-coach Unai Emery en zijn spelers hebben gemengde gevoelens na het mislopen van de Champions League-finale. Ze zijn er trots op dat ze het Liverpool dinsdag moeilijk maakten, maar vinden de uitschakeling ook pijnlijk.

Na de 2-0-nederlaag van vorige week op Anfield leidde een sterk Villarreal halverwege de return in eigen huis met dezelfde cijfers. De Spanjaarden konden dat niveau na rust echter niet vasthouden en verloren met 2-3.

"We moesten anders voor de dag komen dan tijdens de heenwedstrijd en dat lukte vooral voor rust. Onze eerste helft was briljant, daar hadden we alleen maar van kunnen dromen. We haalden een uitzonderlijk niveau", zei Emery naderhand.

"De ruststand was hoopgevend, maar in de tweede helft konden we het niet volhouden. Desondanks ben ik blij en trots op mijn ploeg, ook al hadden we misschien recht op meer."

'We mogen trots zijn op deze club'

Ook de ervaren verdediger Raúl Albiol had gemengde gevoelens. "Het is jammer, maar tegelijkertijd onvergetelijk voor ons. Het doet heel veel pijn voor de supporters en voor de inspanning die we hebben geleverd, maar we hebben er tot het einde voor gestreden", aldus de 36-jarige Spanjaard.

"Het is pijnlijk dat we iedereen bij Villarreal niet de finaleplaats hebben kunnen geven die ze zo graag wilden. Het eerste tegendoelpunt van Liverpool kwam hard aan. We betaalden de tol voor onze inspanningen in de eerste helft."

Spits Gerard Moreno zei: "Ik denk dat de mensen trots mogen zijn op dit team, op dit logo en op deze club. We nemen met opgeheven hoofd afscheid van de Champions League. We hebben er tot het einde in geloofd."

Liverpool, dat de Champions League drie jaar geleden voor de zesde keer in de clubhistorie won, stuit in de finale op Real Madrid of Manchester City. Die clubs staan woensdagavond tegenover elkaar.