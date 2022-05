Liverpool heeft dinsdag als eerste club de finale van de Champions League bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp wendde in de return tegen Villarreal na rust een stunt van de Europese revelatie af en won in Spanje met 2-3. In de eerste wedstrijd was Liverpool al met 2-0 te sterk.

Liverpool zag zijn voorsprong uit de heenwedstrijd in de eerste helft in Spanje nog volledig weggepoetst worden. Boulaye Dia opende na drie minuten de score voor de nummer zeven van Spanje en op slag van rust werd het 2-0 via Francis Coquelin, waardoor een stunt in de maak bleek in Estadio de la Cerámica.

Na de onderbreking stelde Liverpool in een tijdsbestek van twaalf minuten orde op zaken. Fabinho zorgde in de 62e minuut voor de belangrijke aansluitingstreffer, waarna Luis Díaz en Sadio Mané de finaleplaats voor Liverpool veiligstelden. In de slotfase kwam Villarreal nog met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Étienne Capoue, die werd gegeven door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Het is voor de tiende keer in totaal dat 'The Reds' in de finale van de Champions League/Europa Cup I staan. Bij de voorgaande negen keren ging de negentienvoudig landskampioen van Engeland zes keer aan de haal met de 'cup met de grote oren', waaronder in de laatste eindstrijd in 2019. Toen werd Tottenham Hotspur met 0-2 verslagen.

De finale van de Champions League wordt op 28 mei in Parijs gespeeld. Daarin treft Liverpool de winnaar van de andere halve finale tussen Manchester City en Real Madrid. Manchester City verdedigt woensdag in Madrid een 4-3-voorsprong uit de spectaculaire heenwedstrijd.

Van Dijk maakte de negentig minuten vol bij Liverpool, dat dit seizoen nog altijd mag hopen op vier prijzen. De club won dit seizoen al de League Cup en is naast de Champions League ook nog in de race voor de Engelse landstitel en de FA Cup. Bij Villarreal ontbrak Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld met een blessure.