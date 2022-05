Liverpool heeft dinsdag als eerste club de finale van de Champions League bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp wendde in de return tegen Villarreal na rust een stunt van de Europese revelatie van dit seizoen af en won in Spanje met 2-3. In de eerste wedstrijd was Liverpool al met 2-0 te sterk.

Liverpool zag zijn voorsprong uit de heenwedstrijd in de eerste helft in Spanje nog volledig weggepoetst worden. Boulaye Dia opende na drie minuten de score voor de nummer zeven van Spanje en op slag van rust werd het 2-0 via Francis Coquelin, waardoor een stunt in de maak leek in Estadio de la Cerámica.

Na de onderbreking stelde Liverpool in een tijdsbestek van twaalf minuten orde op zaken. Fabinho zorgde in de 62e minuut voor de belangrijke aansluitingstreffer, waarna Luis Díaz en Sadio Mané de finaleplaats voor Liverpool veiligstelden. In de slotfase kwam Villarreal nog met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Étienne Capoue, die werd gegeven door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Het is voor de tiende keer in totaal dat 'The Reds' in de finale van de Champions League/Europacup I staan. Bij de voorgaande negen keren ging de negentienvoudig landskampioen van Engeland zes keer aan de haal met de 'cup met de grote oren', waaronder in de laatste eindstrijd die Liverpool speelde in 2019. Toen werd Tottenham Hotspur met 0-2 verslagen.

De finale van de Champions League staat op 28 mei in Parijs op het programma. Daarin treft Liverpool de winnaar van de andere halve finale tussen Manchester City en Real Madrid. Manchester City verdedigt woensdag in Madrid een 4-3-voorsprong uit de spectaculaire heenwedstrijd.

Virgil van Dijk maakte de negentig minuten vol bij Liverpool, dat dit seizoen nog altijd mag hopen op vier prijzen. De club won dit seizoen al de League Cup en is naast de Champions League ook nog in de race voor de Engelse landstitel en de FA Cup. Bij Villarreal ontbrak Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld met een blessure.

106 Mané schiet Liverpool op voorsprong tegen Villarreal

Liverpool overklast in eerste helft

Zonder de geblesseerde sterspeler Danjuma leek Villarreal voor een onmogelijke opgave te staan tegen Liverpool, maar niets bleek minder waar. De Spaanse club overklaste de Premier League-club in de eerste helft en had niets te duchten van de ploeg van manager Klopp, die onherkenbaar voor de dag kwam.

Na drie minuten spelen was het al raak. Capoue behield bij een voorzet vanaf de linkerkant het overzicht en stelde Dia in staat om te scoren. Bij dat doelpunt maakte Van Dijk geen sterke indruk. De aanvoerder van het Nederlands elftal liet zich eenvoudig aftroeven door de Senegalees.

Liverpool kwam geen moment in het spel voor en ontsnapte verschillende keren aan de 2-0. Coquelin schoot rakelings naast en Gerard Moreno kopte vanuit kansrijke positie op het lichaam van Van Dijk. Liverpool mocht bovendien niet mopperen toen Giovani Lo Celso werd geschept door de uitkomende doelman Alisson Becker en scheidsrechter Makkelie geen strafschop gaf.

Op slag van rust maakte Villarreal alsnog de terechte 2-0 en was de achterstand uit de heenwedstrijd volledig weggepoetst. Capoue gaf met zijn linkerbeen een afgemeten voorzet op Coquelin en de Franse middenvelder troefde Trent Alexander-Arnold in de lucht af. Alisson stond aan de grond genageld.

86 Villarreal maakt 2-0 tegen kwakkelend Liverpool

Liverpool draait alles om in tweede helft

Liverpool leek in de rust een gedaantewisseling te hebben ondergaan, want de nummer twee van de Premier League nam in de tweede helft de controle over en zag Villarreal geen moment meer gevaarlijk worden. De Spanjaarden losten na de onderbreking zelfs geen schot op doel.

De Engelse aansluitingstreffer kon niet meer uitblijven en die viel dan ook in 62e minuut. Nadat Alexander-Arnold eerst nog de lat had geraakt, schoot Fabinho de 2-1 binnen in de korte hoek. Daarbij liet Villarreal-doelman Gerónimo Rulli de bal onder zich door gaan.

Liverpool rook bloed en kwam vijf minuten later op gelijke hoogte, waarmee de finaleplaats werd veilig gesteld. Díaz kopte een magistrale voorzet van Alexander-Arnold kiezelhard tegen de touwen. Daarna liet Villarreal de kopjes hangen.

Doelman Rulli schatte in de 74e minuut een hoge pass totaal verkeerd in, waarna Mané vrij baan kreeg voor de 3-2 en het Europees sprookje van Villarreal ten einde kwam. De ploeg van trainer Unai Emery maakte de wedstrijd ook nog met tien man af nadat Capoue zijn frustraties botvierde en zijn tweede gele kaart kreeg. Voor Liverpool was dat slechts een voetnoot op een fraaie avond.