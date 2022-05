Het is onzeker of Arnaut Danjuma dinsdag mee kan doen bij Villarreal in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool. De aanvaller van Oranje heeft een blessure aan zijn voet.

Danjuma stond vorige week in de basis tijdens de heenwedstrijd op Anfield. Villarreal kwam in die wedstrijd amper tot kansen en verloor met 2-0, waardoor in eigen huis een moeilijke opdracht wacht.

Het zou voor Villarreal een tegenvaller zijn als Danjuma dinsdag ontbreekt, want de oud-NEC'er is bezig aan een goed seizoen. In alle competities staat de teller op zestien goals en vier assists in 34 duels. In de vorige rondes van de Champions League scoorde hij tegen Juventus en Bayern München.

Gerard Moreno doet dinsdag waarschijnlijk wél mee. De Villarreal-spits was vorige week nog niet fit genoeg. Moreno kwam dit seizoen tijdens 26 wedstrijden in actie, waarin hij dertien keer scoorde.

148 Bekijk de samenvatting van Liverpool-Villarreal (2-0)

Emery doet oproep op Villarreal-fans

Unai Emery, de coach van Villarreal, zei maandag tijdens zijn persconferentie dat hij verwacht dat het heel moeilijk wordt om de Champions League-finale te halen. Hij baseerde zich daarbij op de indrukwekkende resultaten die Liverpool dit seizoen boekt.

"Liverpool heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd met meer dan twee doelpunten verschil verloren. Terugkomen van 2-0 gaat moeilijk worden", aldus de vijftigjarige Spanjaard.

Hij riep de Spaanse fans op om de ploeg fanatiek te steunen. "Liverpool had het voordeel dat ze thuis speelden, wij willen dat voordeel hier ook. We spelen niet voor de eer, we willen winnen."

De aftrap van Villarreal-Liverpool is dinsdag om 21.00 uur in Estadio de la Cerámica. De Champions League-finale wordt op zaterdag 28 mei in Stade de France gespeeld.