Jürgen Klopp verwacht dat Liverpool dinsdagavond nog vol aan de bak moet tijdens de return tegen Villarreal in de halve finales van de Champions League. De manager is er ondanks de 2-0-overwinning van vorige week nog niet gerust op.

"Zij zullen alles geven", voorspelde de 54-jarige Klopp maandag op zijn persconferentie. "Ik heb nooit verwacht dat het makkelijk zou worden. Dat gevoel heb ik nog steeds niet."

Vorige week won Liverpool dankzij een eigen goal van Pervis Estupiñán en een treffer van Sadio Mané. "Maar zij zijn in staat om beter te spelen dan op Anfield", zei Klopp. "We zijn er echt nog niet. Het wordt nog heel interessant."

Villarreal was eerder dit seizoen verantwoordelijk voor de uitschakeling van Juventus en Bayern München in de Champions League. Arnaut Danjuma scoorde in de uitwedstrijd tegen Juventus en was ook tijdens het thuisduel met Bayern München trefzeker.

'Thiago blinkt in deze vorm bij iedere ploeg uit'

Virgil van Dijk wil dit seizoen voor de tweede keer met Liverpool de Champions League winnen. Klopp weet wat hij aan de aanvoerder van het Nederlands elftal heeft, maar hij prees op de persconferentie vooral Thiago.

"Hij laat de laatste weken buitengewoon goed spel zien", zei de Liverpool-manager over de Spaanse middenvelder. "In deze vorm zou hij bij iedere ploeg in de wereld uitblinken."

Villarreal-Liverpool begint dinsdag om 21.00 uur in Estadio de la Cerámica. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de Champions League-finale, die op 28 mei in Stade de France wordt gespeeld.

De andere halve finale gaat woensdag tussen Real Madrid en Manchester City. De koploper van de Premier League won het thuisduel op Engelse bodem vorige week met 4-3.