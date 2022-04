Liverpool-verdediger Virgil van Dijk was woensdag zeer tevreden na de overtuigende zege op Villarreal (2-0) in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League, maar de Nederlander waarschuwde ook dat zijn ploeg nog niet zeker is van de eindstrijd.

Villarreal kwam er geen moment aan te pas op Anfield Road. De Spaanse ploeg had slechts 32 procent van het balbezit en kwam in het hele duel maar tot één doelpoging. Door goals van Pervis Estupiñán (eigen doelpunt) en Sadio Mané in het eerste kwartier na rust werd het grote krachtsverschil ook uitgedrukt in de score.

"We hebben volgens mij niet één kans weggegeven. Dat zegt veel", aldus Van Dijk. "In aanvallend opzicht hebben we veel druk gezet. Aanvankelijk resulteerde dat niet in doelpunten, maar gelukkig zijn we geduldig gebleven. Na de hervatting zijn we wel voor ons goede spel beloond."

"We wisten dat zij de snelheid hebben om het ons defensief lastig te maken, maar we controleerden de wedstrijd. Ik kan niet één moment herinneren dat zij erdoor kwamen. We waren duidelijk de betere partij"

Desondanks benadrukte Van Dijk dat Villarreal een gevaarlijke ploeg blijft en dat Liverpool niet moet denken dat de finale al bereikt is. "We moeten nog naar Spanje", zei de aanvoerder van Oranje over de return van aanstaande dinsdag. "We weten dat het zwaar gaat worden. Het is nog niet gespeeld."

101 Bekijk hier hoe Mané Liverpool op 2-0 zet tegen Villarreal

Danjuma: 'We waren vandaag niet op ons best'

Arnaut Danjuma, de Nederlandse aanvaller van Villarreal, wilde ondanks het slechte resultaat in Liverpool nog niet van opgeven weten. "We waren vandaag niet op ons best. Maar thuis gaan we alles geven om deze achterstand goed te maken. We geloven er nog in", zei de international.

"Dit was een teleurstellend resultaat, maar we weten dat Liverpool heel goed is. De druk is ons hier teveel geworden. Ook dat kan gebeuren. Het enige wat we kunnen doen is volgende week het beste Villarreal brengen dat er is. We hebben nog negentig minuten om het tij te keren."