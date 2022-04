Liverpool heeft woensdag een grote stap gezet naar de finale van de Champions League. De ploeg van Virgil van Dijk vond in de tweede helft twee keer een gaatje in de defensie van Villarreal en won de heenwedstrijd in eigen huis met 2-0.

Liverpool domineerde het duel op Anfield Road, maar had voor rust veel moeite om door de Spaanse muur te breken. Aan het begin van de tweede helft vielen er wel twee goals in amper drie minuten tijd.

In de 53e minuut verdween een voorzet van Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson met wat geluk in het doel - de treffer kwam op naam van Villarreal-verdediger Pervis Estupiñán - en vlak daarna maakte Sadio Mané 2-0.

Arnaut Danjuma stond in de basis bij Villarreal, maar kwam amper in het spel voor. De Oranje-international werd na 86 minuten gewisseld door trainer Unai Emery, die zag dat zijn ploeg in het hele duel maar tot één doelpoging kwam.

De beslissing in het tweeluik tussen Villarreal en Liverpool valt aanstaande dinsdag in Spanje.

Manchester City won dinsdag in de heenwedstrijd van de andere halve finale met 4-3 van Real Madrid. De return tussen die twee teams is volgende week woensdag in Madrid.

101 Bekijk hier hoe Mané Liverpool op 2-0 zet tegen Villarreal

Eenrichtingsverkeer op Anfield Road

Villarreal frustreerde Bayern München in de kwartfinales (1-0-zege thuis, 1-1 uit) met zijn goed georganiseerde defensie en de Spanjaarden leunden daar ook in Liverpool op. Het was vanaf de eerste minuut eenrichtingsverkeer op Anfield Road met de thuisploeg als de dominante ploeg, maar dat leverde niet veel kansen op.

Na ruim een half uur werd een schot van Mané vanaf de rand van het strafschopgebied van richting veranderd, waarna de bal maar net naast ging. Thiago was het dichtst bij een treffer in de eerste helft. Het fraaie afstandsschot van de middenvelder van Liverpool spatte uiteen op de paal.

Na rust ging Liverpool door met aanvallen en nu leverde dat wel goals op. Een treffer van Fabinho in de vijftigste minuut werd nog afgekeurd vanwege buitenspel van Van Dijk, maar drie minuten later was het alsnog 1-0. Een voorzet van Henderson werd van richting veranderd door de ongelukkige Estupiñán en via de hand van keeper Gerónimo Rulli ging de bal in het doel.

Twee minuten en elf seconden later was het al 2-0. Mohamed Salah stuurde Mané weg op het randje van buitenspel en de Senegalees punterde de bal achter Rulli.

Een goal van Andrew Robertson werd nog afgekeurd, maar met een 2-0-voorsprong heeft Liverpool een uitstekende uitgangspositie om volgende week voor de tiende keer de finale van de Europacup I/Champions League te bereiken.