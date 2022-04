Real Madrid-coach Carlo Ancelotti komt na de eerste halve finale tegen Manchester City superlatieven tekort voor Karim Benzema. Dankzij twee doelpunten van de Franse spits, waaronder een fraaie panenka-penalty, verloor Real 'slechts' met 4-3 in Manchester en mag het nog hopen op de finale van het miljoenenbal.

"Ik weet niet of hij de Ballon d'Or voor de beste speler ter wereld gaat winnen, maar Benzema is op dit moment zeker de beste speler ter wereld", zei Ancelotti na afloop van het spektakelstuk in Manchester. "Er is niemand anders met zijn kwaliteiten en efficiëntie."

De 34-jarige Benzema was de redder van Real in het Etihad Stadium. Na een dramatische openingsfase, waarin Real binnen elf minuten spelen op een 2-0-achterstand was gekomen, zorgde de Fransman uit het niets met een fraaie voetbeweging voor de aansluitingstreffer.

Vervolgens mocht Benzema in de slotfase aanleggen voor een strafschop. Waar hij een week geleden nog twee keer vanaf 11 meter miste in de competitiewedstrijd tegen Osasuna, schoot hij nu op magistrale wijze raak voor de belangrijke 4-3: met een panenka in het dak van het doel zette hij Manchester City-doelman Ederson te kijk.

"Het getuigt van persoonlijkheid om de penalty op deze spectaculaire wijze te nemen. Karim heeft een geweldige wedstrijd gespeeld", aldus Ancelotti. Benzema zelf twijfelde geen moment om de strafschop te nemen na zijn recente missers. "Als je nooit penalty's neemt, kan je er ook geen missen. En de panenka? De keepers weten hoe ik schiet. Soms moet je iets anders doen."

Benzema staat dit seizoen al op 41 goals bij Real Madrid en is topscorer in zowel La Liga (25 goals) als in de Champions League (14 goals). Na Cristiano Ronaldo in 2018 is hij de eerste speler van Real Madrid die meer dan veertig doelpunten in één seizoen maakt.

82 Benzema imponeert met panenka in slotfase

'Deur naar de finale staat wijd open'

Ancelotti twijfelde na de 4-3-nederlaag in Manchester of het glas half leeg of half vol was. "Het was een geweldige wedstrijd. De fans hebben een fantastisch spektakelstuk gezien met veel doelpunten, kwaliteit en fouten."

"Als je het glas als half leeg beschouwt, begonnen we heel slecht aan de wedstrijd. Maar we hebben veerkracht getoond, scoorden drie keer en de deur naar de finale staat wijd open. Sterker nog: als we beter verdedigen, heb ik er alle vertrouwen in dat we de finale bereiken. Ik kan niet wachten op de magie van Bernabéu."

Ook Benzema vertrouwt op een goede afloop. "Een nederlaag is nooit een goed resultaat. Maar het belangrijkste is dat we nooit hebben opgegeven. Nu moeten we thuis winnen. We hebben de supporters als nooit tevoren nodig om iets magisch neer te zetten."

De return in Madrid is volgende week woensdag (aftrap 21.00 uur). De winnaar van het tweeluik treft in de eindstrijd op 28 mei de winnaar van de andere halve finale tussen Liverpool en Villarreal. Het eerste duel van die halve finale wordt woensdag om 21.00 op Anfield gespeeld.