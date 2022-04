De politie heeft dinsdagavond in de catacomben ruziënde spelers van Atlético Madrid en Manchester City uit elkaar moeten halen. Op beelden is te zien dat Atlético-speler Sime Vrsaljko een fles naar een staflid van Manchester City gooit en Stefan Savic en Jack Grealish de confrontatie opzoeken.

De incidenten in de spelerstunnel deden zich voor nadat City zich in een heetgebakerd duel in Madrid had geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Na de 1-0-zege van de ploeg van manager Josep Guardiola in Manchester bleven beide teams in Wanda Metropolitano steken op een doelpuntloos gelijkspel.

De wedstrijd werd gedomineerd door onvriendelijkheden en ruzies. Vooral na een overtreding van Felipe op Phil Foden in de slotfase sloeg de vlam in de pan en ontstond er een opstootje tussen de spelers van Atlético en Manchester City.

Zo trok Atlético-verdediger Savic aan het haar van tegenstander Grealish. Scheidsrechter Daniel Siebert gaf Savic vervolgens geel, terwijl Felipe mocht inrukken met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. De Duitser trok maar liefst twaalf minuten blessuretijd bij. Met het nodige kunst- en vliegwerk bleef City overeind.

De spelers zochten elkaar na afloop weer op in de spelerstunnel, zo blijkt uit livebeelden vanuit de catacomben. Daarbij gooide Atlético-speler Vrsaljko een fles naar een staflid van Manchester City. Ook maakten Savic en Grealish kopstootbewegingen naar elkaar. Vier toegesnelde politieagenten haalden de kemphanen uit elkaar.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de schermutselingen in de catacomben te bekijken.

Atlético woedend over tijdrekken City

Guardiola had na afloop "niets te zeggen" over de opstootjes in de spelerstunnel. Zijn collega Diego Simeone omzeilde het onderwerp door te zeggen dat hij "niets had gezien". "Ik bleef op het veld om iedereen te bedanken. Toen ik naar binnen ging, was iedereen al weg. Ik heb niet gezien wat er allemaal gebeurd is."

De woede van de spelers van Atlético werd volgens aanvoerder Koke veroorzaakt door het vele tijdrekken van Manchester City in de tweede helft. "Vaak krijgen wij kritiek als we dit doen. Ik ben benieuwd wat de mensen er vandaag van vinden. Je hebt het gezien. Je kunt er wat van zeggen."

City-aanvoerder Rodri erkende dat zijn ploeg tijdrekte. "Alles is geoorloofd in het voetbal. Het is waar dat we door de kwaliteiten van de tegenstander in het nauw gedreven werden. Als er dan nog vijf tot tien minuten te spelen zijn, speel je met dat wapen (tijdrekken, red.). Ik ben er geen voorstander van, maar soms is het nodig."

Manchester City neemt het in de halve finales van de Champions League op tegen Real Madrid. De Spaanse recordkampioen rekende in een zinderend tweeluik in de kwartfinales na verlenging af met Chelsea. De heenwedstrijd in Manchester wordt op 26 april gespeeld, een week later is de return.