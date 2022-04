Blijdschap overheerst bij Jürgen Klopp, nu hij zich met Liverpool halvefinalist in de Champions League mag noemen. Dat zijn sterk gewijzigde ploeg het woensdag in de return nog even lastig had met Benfica neemt de manager op de koop toe.

Liverpool won de heenwedstrijd vorige week met 1-3, wat Klopp deed besluiten om woensdag tijdens de return een flink aantal spelers rust te geven. 'The Reds' namen opnieuw een 3-1-voorsprong, maar zagen Benfica in de slotfase terugkomen tot 3-3. Echt spannend werd het echter niet meer.

"Ik voerde zeven wijzigingen door en dat maakte het niet makkelijk voor mijn spelers. We verloren de concentratie toen we met 3-1 voor stonden en het erop leek dat we door waren", aldus Klopp, die onder anderen Virgil van Dijk aan de kant hield op Anfield.

"Dit resultaat is niet precies wat we wilden, maar het is ook niet zo belangrijk. Als we vanavond onze beste wedstrijd van het seizoen hadden gespeeld, had dat onze kansen op een finale niet vergroot. We zijn door en dat is waar het om gaat."

'Emery is de koning van de clubtoernooien'

In de strijd om een plek in de finale staat Liverpool tegenover Villarreal. De verrassing van het toernooi bereikte knap de halve eindstrijd door Bayern München uit te schakelen, nadat een ronde eerder al van Juventus was gewonnen.

"Villarreal verdiende het ook om door te gaan, al zullen ze dat bij Bayern München niet willen horen", aldus Klopp, die hoog opgeeft van Villarreal-coach Unai Emery, die in zijn loopbaan al vier keer de Europa League won.

"Hij is de koning van de clubtoernooien. Villarreal is heel ervaren en heeft een ploeg met topspelers, die goed georganiseerd is en er altijd vol voor gaat."

De volgende wedstrijd van Liverpool is zaterdag. De ploeg van Klopp gaat dan op bezoek bij Manchester City in de halve finales van de FA Cup.