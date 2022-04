Josep Guardiola is blij dat Manchester City in de halve finales van de Champions League staat, maar maakt zich vooral zorgen om de fysieke staat van zijn spelers. Volgens de Spaanse manager is het programma eigenlijk te vol.

"We mogen feestvieren, want het is pas de derde keer in de historie van Manchester City dat we in de halve finales van de Champions League staan", begon Guardiola zijn verhaal woensdag na het verhitte 0-0-gelijkspel bij Atlético Madrid, dat volstond voor een halvefinaleticket.

"Maar we mogen niet vergeten dat we drie dagen geleden ook een wedstrijd speelden, dat we hebben moeten reizen en nu veel blessures hebben. Ik weet niet hoe het er in de komende weken zal uitzien."

Guardiola moest Kevin De Bruyne en Kyle Walker tijdens de tweede helft van de wedstrijd tegen Atlético wisselen vanwege blessures. De oud-coach van FC Barcelona en Bayern München sluit niet uit dat hij de komende tijd meer spelers mist.

"We kunnen niet iedere keer maar gas blijven geven en vier of vijf goals maken. We zijn ook maar mensen en hebben net een zware wedstrijd tegen Liverpool achter de rug. We zitten flink in de problemen."

Guardiola zwijgt over consternatie in Madrid

Atlético-City werd vooral tijdens de slotfase gekenmerkt door hard spel en opstootjes. Na de wedstrijd ging het er ook rond de catacomben nog even stevig aan toe, waarbij Guardiola bekogeld zou zijn vanaf de tribune. De coach wilde er niets over zeggen.

"Iedereen heeft gezien wat er allemaal gebeurde. Ik ga er verder niets over zeggen. We speelden tegen de kampioen van Spanje, die met energie speelde en in de tweede helft beter was dan wij", zei Guardiola, die het hield bij een speltechnische analyse.

"We hadden geluk dat we geen doelpunt tegen kregen. Voor rust kregen we zelf kansen en al met al is het wel verdiend dat we in de halve finales staan. Alle clubs die hier tegen Atlético moeten spelen, hebben het zwaar."

Manchester City, dat in de halve finales van de Champions League op Real Madrid stuit, speelt zaterdag voor de tweede keer binnen een week tegen Liverpool. De rivaal is de tegenstander in de halve finales van de FA Cup.