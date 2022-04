Unai Emery is apetrots op Villarreal, dat dinsdagavond zeer verrassend Bayern München uitschakelde in de kwartfinales van de Champions League. De coach van de Spanjaarden hoopt dat de plek in de halve finales tot waardering in heel Europa leidt.

"We moeten hiervan genieten. Nu we in de halve finales staan, wil ik niet meer horen hoe sympathiek we zijn en dat we uit een klein stadje komen, zoals Asterix en Obelix. We zijn echt met een project bezig", zei Emery na het knappe 1-1-gelijkspel in München.

Villarreal, dat uit een stad met zo'n 50.000 inwoners komt, kwam na de 1-0-thuiszege van vorige week op achterstand in München door een treffer van Robert Lewandowski. Vlak voor tijd zorgde Samuel Chukwueze na een uitval voor de cruciale gelijkmaker namens de Spanjaarden.

"Toen we met 1-0 achter kwamen, was dat even lastig. Want als Bayern scoort, maken ze er meestal twee of drie. Dat hebben ze al zo vaak laten zien", aldus Emery, die zijn ploeg stand zag houden.

"Het geeft veel vertrouwen als je van favorieten wint, zoals we in de vorige ronde tegen Juventus deden. In de halve finale tegen Liverpool of Benfica zullen we ook weer het maximale doen om een zo groot mogelijke kans te hebben. Het wordt weer genieten."

Het is na 2006 de tweede keer dat Villarreal, dat vorig seizoen de Europa League won, zich halvefinalist in de Champions League mag noemen. Destijds werd de weg naar de finale versperd door Arsenal.

