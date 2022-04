Chelsea-manager Thomas Tuchel is niet blij met een onderonsje dat de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak dinsdag had met Real Madrid-coach Carlo Ancelotti, vlak nadat Chelsea was uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League.

"Toen ik naar de scheidsrechter liep om hem te bedanken, stond hij te lachen met de coach van de tegenstander", zei Tuchel na de enerverende wedstrijd, waarin Chelsea dankzij een verrassende 0-3-voorsprong alsnog op weg leek naar halve finales, maar Real zag terugkomen tot 2-3.

"Ik vind dat absoluut niet het juiste moment om te lachen, als een ploeg 126 minuten met haar hart heeft gespeeld. Dat is een kwestie van slechte timing en dat heb ik hem ook verteld."

Toen Chelsea met 0-2 voor stond, werd een doelpunt van Marcos Alonso afgekeurd wegens hands. Arbiter Marciniak ging af op het advies van zijn VAR, die oordeelde dat Alonso de bal met zijn hand had geraakt.

"Het stelt mij ontzettend teleur dat hij niet zelf op het scherm is gaan kijken. Je moet de baas blijven en de beslissing niet bij iemand neerleggen die afgezonderd in een stoel zit", aldus Tuchel.

'We moeten deze nederlaag met trots accepteren'

Ondanks zijn teleurstelling over de scheidsrechter en het resultaat was de 48-jarige Duitser wel zeer tevreden over de manier waarop zijn ploeg zich had laten zien in Estadio Santiago Bernabéu.

"We zijn tot het gaatje gegaan en ik ben erg trots op mijn spelers. We verdienden het om ons te kwalificeren, maar het geluk was niet aan onze zijde. We kunnen onszelf niets verwijten en moeten deze nederlaag met trots accepteren."

Karim Benzema, die in de heenwedstrijd al een hattrick had gemaakt, zorgde in de verlenging voor de beslissing door de 2-3 te maken. Chelsea zal daardoor dit jaar niet opnieuw de Champions League winnen.

Woensdagavond staan met Atlético Madrid-Manchester City en Liverpool-Benfica de laatste twee returns in de kwartfinales van de Champions League op het programma.

