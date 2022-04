Bij Real Madrid is men blij en opgelucht dat de halve finales van de Champions League zijn bereikt. Het leek dinsdag in eigen huis verrassend mis te gaan tegen Chelsea, maar 'De Koninklijke' richtte zich op en redde het alsnog.

Na de 1-3-zege van vorige week in Londen nam Chelsea op bezoek in Santiago Bernabéu een 0-3-voorsprong. Real-aanvaller Rodrygo zorgde ervoor dat er een verlenging aan te pas moest komen en in die verlenging tekende Karim Benzema voor de 2-3-eindstand.

"We hebben gewonnen dankzij de energie die we brachten. Het team is er vol voor gegaan en alle spelers hebben hun ware gezicht laten zien", zei Real-coach Carlo Ancelotti na het veiligstellen van het halvefinaleticket.

"We zaten flink in de problemen en na de 0-2 waren we het even helemaal kwijt. De magie van Bernabéu heeft ons weer enorm geholpen. Hoe zwaarder we het hebben, hoe beter we vaak worden."

Ancelotti raakte ook na de 0-3 niet in paniek. "Ik moet altijd rustig blijven en goed blijven evalueren. De druk die Chelsea zette, kostte ze veel kracht. Dat werkte in ons voordeel in de verlenging."

Modric: 'Het was een ongelooflijke avond'

Bij de belangrijke 1-3 van Rodrygo ging de aandacht vooral uit naar Luka Modric, die zijn teamgenoot met een magnifieke pass in staat stelde om te scoren. De ervaren Kroaat genoot van de comeback van Real.

"Het is een ongelooflijke avond. Het was weer een geweldige wedstrijd in Bernabéu, met een heerlijk resultaat. We hadden het heel zwaar, maar zijn er altijd in blijven geloven", aldus Modric.

"We zijn het wel gewend om te lijden. Het is ons de laatste jaren vaak overkomen, zoals tegen Bayern München, Juventus, Ajax en Schalke 04. Het is moeilijk om te beschrijven hoe we ons nu voelen. We hebben veel karakter gekozen."

Naast Real Madrid plaatste ook Villarreal zich voor de halve finales van de Champions League. 'The Yellow Submarine' schakelde verrassend Bayern München uit. Woensdag volgen met Atlético Madrid-Manchester City en Liverpool-Benfica de laatste twee kwartfinaleduels.

