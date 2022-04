Thomas Müller vond het dinsdag moeilijk om woorden te vinden voor de verrassende uitschakeling van Bayern München in de Champions League. De middenvelder zag Villarreal in de return in Duitsland vlak voor tijd scoren, waardoor de Spanjaarden in de halve finales staan.

"Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het is heel moeilijk om dit resultaat te accepteren", zei Müller in een eerste reactie bij Amazon Prime. "Het is heel zuur om na zo'n goede wedstrijd op het laatste moment nog een goal tegen te krijgen."

Bayern verloor vorige week in Spanje met 1-0 door een treffer van de Nederlander Arnaut Danjuma Groeneveld. De Duitsers moesten daardoor winnen in eigen huis en kwamen vlak na rust ook op 1-0 via topscorer Robert Lewandowski, maar in de 88e minuut werd het stil in de Allianz Arena. Invaller Samuel Chukwueze tekende voor 1-1 en schoot Villarreal zo naar de halve finales.

"Die goal hing absoluut niet in de lucht, we verdedigden goed", aldus Müller, die de assist gaf bij de openingstreffer. "We kunnen het onszelf kwalijk nemen dat we niet meer goals hebben gemaakt, we hadden meer moeten doen voor hun doel."

De ervaren middenvelder erkende dat Bayern vorige week geluk had dat Villarreal slechts met 1-0 won. "Maar op basis van de wedstrijd van vanavond hadden we ons overtuigend moeten plaatsen voor de halve finales. We waren de betere en hadden verdiend om te winnen. Dit komt heel hard aan bij ons."

Villarreal, de huidige nummer zeven van Spanje, neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Liverpool en Benfica. Liverpool verdedigt woensdag in eigen huis de 1-3-zege van vorige week in Lissabon.