Real Madrid heeft dinsdag na een spektakelstuk tegen Chelsea de halve finales van de Champions League bereikt. De Spaanse club verloor thuis na verlenging weliswaar met 2-3 van de titelhouder, maar dankzij de 1-3-uitzege van vorige week was dat voldoende om door te gaan.

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti leek na de eerste wedstrijd al met anderhalf been in de halve eindstrijd te staan, maar in Bernabéu toonde Chelsea veerkracht. Door treffers van Mason Mount, Antonio Rüdiger en Timo Werner stond er na 75 mintuten 0-3 op het scorebord.

Door een doelpunt van Rodrygo, die scoorde na een prachtige pass van Luka Modric, wist Real er toch nog een verlenging uit te slepen. Daarin maakte Karim Benzema, in het heenduel al de uitblinker met een hattrick, het verschil voor de Spanjaarden.

Real Madrid neemt daarmee revanche voor vorig jaar. Toen werd de zevenvoudig Champions League-winnaar in de halve finales uitgeschakeld door Chelsea, dat vervolgens in de eindstrijd verrassend te sterk was voor Manchester City.

Ook Villarreal schaarde zich bij de laatste vier. De Spanjaarden schakelden verrassend Bayern München uit. De returns van de andere kwartfinales, Atlético Madrid-Manchester City en Liverpool-Benfica, staan woensdagavond op het programma.

Hakim Ziyech wordt na de wedstrijd getroost door Luka Modric. Hakim Ziyech wordt na de wedstrijd getroost door Luka Modric. Foto: Reuters

Chelsea repareert schade vroeg in tweede helft

Ondanks de slechte uitgangspositie straalde Chelsea vanaf de eerste minuut uit nog best in een stunt te geloven. De nummer drie van de Premier League zocht meteen de aanval en dwong het besluiteloze Real daarmee tot fouten.

Het leverde al na een kwartier een voorsprong op voor de Engelsen. Na een knappe combinatie met Werner schoot Mount de bal met veel gevoel in de verre hoek. De thuisploeg zette daar in de eerste helft geen enkele doelpoging tegenover.

Zes minuten na de hervatting had Chelsea de schade uit het heenduel al volledig weggepoetst. Rüdiger zette zijn hoofd tegen een corner van Mount en liet Real-doelman Thibaut Courtois kansloos.

Het bleek het startsein van een spectaculaire tweede helft, waarin ook Real wat meer van zich af beet. Na kansen voor Toni Kroos en Federico Valverde was het echter Chelsea dat op 0-3 leek te komen. De treffer van Marcos Alonso werd echter afgekeurd wegens hands.

85 Bekijk hier hoe Mount Chelsea op voorsprong zet in Madrid

Benzema opnieuw beslissend voor Real

Het derde doelpunt van de bezoekers kwam er een kwartier voor tijd alsnog. Werner scoorde nadat hij drie tegenstanders had uitgekapt. Die fraaie treffer verbleekte echter bij de geniale pass waarmee Modric invaller Rodrygo in staat stelde Real weer terug in de wedstrijd te helpen.

Een verlenging moest de beslissing brengen en daarin was het opnieuw Benzema die zijn waarde bewees. De Fransman kopte van dichtbij raak na een afgemeten voorzet van Vinícius Júnior.

Met Hakim Ziyech als invaller probeerde Chelsea zich nogmaals op te richten. Ondanks kansen voor Kai Havertz en Jorginho wist de ploeg van trainer Thomas Tuchel uitschakeling in de kwartfinales echter niet te voorkomen.