Villarreal heeft dinsdag voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Champions League door Bayern München uit te schakelen. De ploeg van Arnaut Danjuma Groeneveld speelde door een late goal met 1-1 gelijk in München en dat was genoeg na de 1-0-zege van vorige week in Spanje.

Bayern was de bovenliggende partij en kwam vlak na rust verdiend op 1-0 via Robert Lewandowski, maar de Duitse topclub wist geen tweede treffer te maken.

Invaller Samuel Chukwueze kon daardoor twee minuten voor tijd de held worden voor Villarreal. De 22-jarige Nigeriaan schoot raak na een scherpe counter, waardoor 'El Submarino Amarillo' voor de tweede keer in de halve finales van de Champions League staat. In 2006 was dat het eindstation voor Villarreal.

De huidige nummer zeven van Spanje neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Liverpool en Benfica. Liverpool verdedigt woensdag in eigen huis de 1-3-zege van vorige week in Lissabon.

Danjuma, die vorige week de enige treffer maakte in Spanje, speelde in München een onopvallende wedstrijd voor Villarreal. De Nederlander werd in de 84e minuut gewisseld.

Bayern speelt met slechts drie verdedigers

Bayern startte in een zeer aanvallende 3-5-2-opstelling in de Allianz Arena en begon beter dan een week geleden in Spanje. Toch kwam de thuisploeg in het eerste half uur tot slechts één poging tussen de palen: een kopbal van Jamal Musiala van een meter of negen ging recht op keeper Gerónimo Rulli af.

Villarreal probeerde er af en toe uit te komen en vlak voor rust leek dat een grote kans voor Danjuma op te leveren. De Nederlander werd knap weggestuurd door Étienne Capoue, maar schoot wild naast. De grensrechter vlagde vervolgens ook nog voor buitenspel.

Aan het begin van de tweede helft leek Bayern pas echt te beseffen dat er een stapje bij moest om uitschakeling te voorkomen en dat leverde binnen zeven minuten de 1-0 op. Na een fout in de opbouw bij Villarreal bezorgde Thomas Müller de bal bij Lewandowski en de spits schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak. Het was de dertiende Champions League-goal van dit seizoen voor de Pool en de 86e uit zijn carrière.

Bayern zette door en kreeg kansen op de 2-0. Müller stond twintig minuten voor tijd volledig vrij rond de penaltystip na een goede voorzet van Sané, maar de Duitser kopte naast. Een hard schot van Coman ging even later over.

