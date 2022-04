Atlético Madrid-trainer Diego Simeone kreeg vorige week veel kritiek op zijn tactiek in de uitwedstrijd tegen Manchester City, maar hij is niet van plan om zijn aanpak te veranderen voor de return. De 51-jarige Argentijn vindt dat zijn criticasters hun mond moeten houden.

"Mijn vader zei altijd: praat nooit zomaar onzin. Als ik me niet vergis, heb ik sinds ik in 2005 als trainer begon nog nooit een collega bekritiseerd", zei Simeone dinsdag op zijn persconferentie voor de return in Madrid.

"Je kan op verschillende manieren voetballen, ik heb mijn manier. Maar je moet je collega's respecteren. Altijd, altijd, altijd. Het zijn heel vaak oud-spelers of oud-trainers die van alles roepen om aandacht te trekken. Ik negeer ze gewoon."

Atlético verloor vorige week in Engeland het eerste duel met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League met 1-0.

De ploeg van Simeone speelde bijzonder verdedigend tegen de koploper van Engeland, kwam tot geen enkel schot op goal en had slechts 29 procent van het balbezit. De Italiaanse oud-toptrainer Arrigo Sacchi noemde het "prehistorisch voetbal, uit de jaren zestig".

'We gaan doen waar we goed in zijn'

Simeone liet doorschemeren dat zijn ploeg voor eigen publiek niet heel anders gaat spelen. "We gaan doen waar we goed in zijn. We hebben hoop overgehouden aan de eerste wedstrijd, al weten we dat hoop alleen niet genoeg is."

"We willen nu beter combineren, sneller omschakelen en we hopen dat onze topspelers een fantastische avond hebben. Alles is mogelijk. Het gaat niet om woorden, het gaat om wat er op het veld gebeurt zodra de wedstrijd begint."

Atlético Madrid-Manchester City begint woensdag om 21.00 uur in Wanda Metropolitano.