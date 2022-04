Unai Emery heeft goede hoop dat het Champions League-avontuur van Villarreal ook na de return in de kwartfinales tegen Bayern München nog niet voorbij is. De trainer van 'The Yellow Submarine' gelooft volop in een stunt.

Villarreal verraste vorige week in eigen stadion door met 1-0 te winnen dankzij een doelpunt van Arnaut Danjuma Groeneveld en gaat dinsdag in München voor een nieuwe stunt.

"Dat we zover zijn gekomen is mooi, maar ik wil verder komen. We weten dat het enorm moeilijk wordt, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier thuishoren", aldus de vijftigjarige Emery.

"Het wordt dinsdag een heel andere wedstrijd, veel moeilijker vooral. Alles moet perfect gaan. We moeten sterk verdedigen, maar vooral ook slim omgaan met onze mogelijkheden. Daar moeten we ons voordeel uit halen."

133 Bekijk de samenvatting van Villarreal-Bayern München (1-0)

'We moeten er vooral ook van genieten'

In de achtste finales zorgde Villarreal, de huidige nummer zeven van de Spaanse competitie, al voor een verrassing door Juventus uit te schakelen. Spits Gerard Moreno beseft dat historie wordt geschreven, maar wil meer.

"Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van Villarreal", vertelde hij. "We hebben te maken met tegenstanders die tot de besten ter wereld behoren. We moeten er vooral ook van genieten."

Villarreal haalde in 2006 al eens de halve finales van de Champions League. Destijds werd de weg naar de eindstrijd versperd door Arsenal. Vorig jaar won de club uit het oosten van Spanje de Europa League.

Bayern München-Villarreal begint dinsdag om 21.00 uur. Tegelijkertijd is de aftrap bij Real Madrid-Chelsea. Real won de eerste confrontatie in Londen met 1-3.

