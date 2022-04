Thomas Tuchel geeft Chelsea na de 1-3-nederlaag van vorige week tegen Real Madrid weinig kans om in Santiago Bernabéu alsnog de halve finales van de Champions League te halen. Real-coach Carlo Ancelotti wil zich niet laten misleiden door de woorden van zijn collega en eist scherpte.

"Het is onwaarschijnlijk dat we het redden, maar het is toegestaan om te dromen", zei de 48-jarige Tuchel maandag op de dag van vertrek naar Madrid, waar de wedstrijd dinsdagavond wordt gespeeld.

"Gezien het resultaat van de eerste wedstrijd, de status van de tegenstander en het stadion waarin we spelen hebben we niet veel kans. Maar we laten ons niet leiden door wat de kansen zijn; we zullen tot het uiterste gaan en alles proberen."

Tuchel was vorige week hard voor zijn spelers na de thuisnederlaag tegen Real, die tot stand kwam door een hattrick van Karim Benzema. Hij zei een van de slechtste eerste helften ooit van Chelsea op Stamford Bridge te hebben gezien en eiste beterschap. Zijn spelers antwoordden zondag met een 0-6-zege bij Southampton.

Romelu Lukaku zal er in ieder geval niet bij zijn in Madrid. De spits heeft een achillespeesblessure en blijft in Londen. Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell zijn eveneens geblesseerd.

192 Bekijk de samenvatting van Chelsea-Real Madrid (1-3)

Ancelotti: 'Topploegen geven nooit op'

Iets later op maandag kreeg Ancelotti op zijn persconferentie de woorden van Tuchel voorgelegd. De ervaren Italiaan zei dat hij ondanks de gunstige uitgangspositie een gedreven Chelsea verwacht.

"Ze zullen ongetwijfeld proberen om ons pijn te doen, ook al staan ze voor een moeilijke opdracht. Ze zijn een topploeg en geven nooit op. Mijn ploeg weet wat er te doen staat, maar we zijn op onze hoede", aldus Ancelotti.

"Chelsea verdient alle respect. Ze hebben heel goede spelers, die heb je nodig in dit soort wedstrijden. Ik weet zeker dat ze beter voor de dag zullen komen dan tijdens de heenwedstrijd."

De trainer van Real stak nog maar eens de loftrompet over Benzema, die dit seizoen al 37 keer scoorde in alle competities. "Hij blinkt dit seizoen echt uit, samen met Vinícius Júnior. Het klopt dat we afhankelijk van hem zijn, maar daar ben ik alleen maar blij mee."

Real Madrid-Chelsea begint dinsdag om 21.00 uur. Tegelijkertijd is de aftrap bij Bayern München-Villarreal. Woensdag volgen met Atlético Madrid-Manchester City en Liverpool-Benfica de laatste twee kwartfinales.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League