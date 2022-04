Carlo Ancelotti prijs zich zeer gelukkig met de aanwezigheid van Karim Benzema bij Real Madrid. De ervaren coach vindt dat de spits zich ook op 34-jarige leeftijd nog blijft verbeteren.

Benzema eiste woensdagavond weer eens de hoofdrol voor zich op door Real in de kwartfinales van de Champions League met een hattrick langs Chelsea te loodsen: 1-3. Hij maakte dit seizoen al 37 goals in alle competities.

"Karim is net als wijn en wordt iedere dag beter", aldus de 62-jarige Ancelotti, die in de aanloop naar de wedstrijd op Stamford Bridge nog even vreesde dat hij Benzema niet kon opstellen.

"Hij kon zijn accreditatiepas om het stadion binnen te komen niet vinden. Ik zei: 'Schiet op, anders kun je niet spelen'", grapte de Italiaan. "Ik wilde de masseur al laten warmlopen. Gelukkig vond Karim zijn pas."

Ancelotti, die te spreken was over het spel van Real, komt inmiddels superlatieven tekort voor Benzema. "Hoe ik hem zou omschrijven? Ik heb er geen woorden meer voor", zei hij. "Ik zou zeggen: de Grote Karim."

Tuchel hard voor Chelsea

Chelsea-manager Thomas Tuchel sprak van een pijnlijke nederlaag. "Het was een van de slechtste eerste helften van Chelsea die ik op Stamford Bridge heb gezien. Individueel én als ploeg waren we verreweg niet goed genoeg", zei de Duitser.

Tuchel baalde onder meer van de 1-3, die aan het begin van de tweede helft viel. Chelsea-keeper Édouard Mendy verspeelde knullig de bal, waarna Benzema zijn derde goal van de avond maakte en Real op rozen zat.

"Na rust hadden we zestien schoten, maar als je jezelf in de voet schiet, zul je nooit winnen. Als we blijven spelen zoals vandaag, verliezen we zaterdag ook bij Southampton en zullen we er kansloos af gaan in Bernabéu."

De return tussen Real Madrid en Chelsea is dinsdag.

