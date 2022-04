Arnaut Danjuma Groeneveld heeft woensdag genoten van zijn hoofdrol tegen Bayern München. De aanvaller van Villarreal maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, al vindt hij ook dat er nog veel te verbeteren valt.

Danjuma stond in de beginfase op de juiste plek om af te ronden en maakte al zijn zesde doelpunt van dit Champions League-seizoen. Daarmee is hij topscorer aller tijden van de Spaanse club in het miljoenenbal.

"Champions League-avonden zijn altijd heel speciaal en met niets te vergelijken. Toch sta ik hier een beetje met een dubbel gevoel", zei de 25-jarige Danjuma na de knappe overwinning met Villarreal.

"Natuurlijk is het heel goed om met 1-0 van Bayern München te winnen, maar we kunnen nog zó veel beter. Ik heb het gevoel dat we nog veel meer kunnen laten zien."

De aanvaller van Oranje is daarbij ook kritisch op zichzelf. "Ik kreeg een grote kans, waarbij ik een andere keuze had moeten maken. Maar als je met 1-0 van Bayern wint en er is nog steeds veel te verbeteren, dan is dat uiteindelijk alleen maar positief."

133 Bekijk de samenvatting van Villarreal-Bayern München (1-0)

Emery: 'We speelden bijna perfect'

Het uitblijven van meer doelpunten was voor Villarreal-coach Unai Emery het enige minpunt. "We speelden bijna de perfecte wedstrijd. Het was perfect geweest als de score hoger was uitgevallen", zei de Spanjaard.

"Maar we zijn dit seizoen bezig aan een heel mooi avontuur. We meten ons met de beste ploegen en hopen dat we nu de halve finales kunnen bereiken. We zijn veeleisend en willen onze grenzen verleggen."

De return tussen Bayern München en Villarreal is dinsdag in Duitsland. Zaterdag speelt Villarreal in competitieverband eerst nog thuis tegen Athletic Club. 'El Submarino Amarillo' staat zevende in La Liga.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League