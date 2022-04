Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Villarreal woensdag aan een knappe zege geholpen in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Door een doelpunt van de Nederlander won de Spaanse ploeg met 1-0 van Bayern München.

De 25-jarige Danjuma stond in de achtste minuut op de juiste plek om van dichtbij de 1-0 binnen te tikken. Het was alweer zijn zesde Champions League-goal voor Villarreal, waar hij topscorer aller tijden in het miljoenenbal is.

Bayern had het de hele wedstrijd moeilijk met Villarreal en mocht zich gelukkig prijzen dat het slechts bij 1-0 bleef. Een wereldgoal van Francis Coquelin werd in de slotfase van de eerste helft afgekeurd en in de tweede helft verzuimde Gerard Moreno om geblunder van Bayern-doelman Manuel Neuer af te straffen. Kort daarna raakte diezelfde Moreno ook nog de paal met een afstandsschot.

Ondanks de vele gemiste kansen heeft Villarreal door de overwinning nog wel een goede uitgangspositie om de halve finales te bereiken. De return staat volgende week dinsdag in München op het programma.

Bij de andere kwartfinale van woensdag won Real Madrid door een hattrick van Karim Benzema met 1-3 van Chelsea. Een dag eerder wonnen Liverpool (1-3 van Benfica) en Manchester City (1-0 van Atlético Madrid) hun kwartfinales.

81 Danjuma bezorgt Villarreal droomstart tegen Bayern München

Villarreal verzuimt vaker te scoren tegen matig Bayern

Bundesliga-koploper Bayern München had het de hele wedstrijd lastig met Villarreal, dat in de achtste finales ook al verrassend te sterk was voor Juventus. De thuisploeg begon via Danjuma uitstekend aan de wedstrijd. De Oranje-international promoveerde in de achtste minuut een harde lage voorzet van Dani Parejo tot doelpunt.

In de veertigste minuut stonden de ruim 23.000 supporters in Estadio de la Cerámica opnieuw te juichen, toen Coquelin op spectaculaire voor de 0-2 leek te zorgen. De dertigjarige Fransman stond bijna op de achterlijn, maar kreeg het voor elkaar om de bal met veel effect alsnog in het doel te werken. Coquelin deed dat echter in buitenspelpositie, waardoor de treffer niet doorging.

Acht minuten na rust leek Villarreal opnieuw op fraaie wijze op 2-0 te komen. Neuer kwam veel te ver uit zijn doel en leverde zomaar in bij Moreno. Die probeerde de bal vanaf de middenlijn in het lege doel te schieten, maar zijn poging ging 1 meter naast.

133 Bekijk de samenvatting van Villarreal-Bayern München (1-0)

Lewandowski speelt onzichtbare wedstrijd

Kort daarna had Moreno opnieuw pech, toen hij een afstandsschot tegen de paal zag belanden. Het grootste en vrijwel enige gevaar van Bayern kwam halverwege de tweede helft van Kingsley Coman. Een hard schot van de Fransman werd gekeerd door Gerónimo Rulli.

In de slotfase kreeg invaller Alfonso Pedraza nog een uitstekende mogelijkheid om de 2-0 te noteren, maar ook hij had van dichtbij zijn vizier niet op scherp staan. Bayern mocht dan ook van geluk spreken dat de schade met één tegendoelpunt beperkt bleef.

Voor Champions League-topscorer Robert Lewandowski, dit seizoen al goed voor twaalf goals, was het eveneens een avond om snel te vergeten. De Poolse superster speelde een onzichtbare wedstrijd en kreeg geen enkele kans.

